Da Ghama faz show no Sesc Belenzinho

No dia 29 de novembro, sexta, o Sesc Belenzinho apresenta show do guitarrista, compositor e cantor Da Ghama que acontece na Comedoria, às 20h30. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

Neste show, Da Ghama canta os sucessos da banda Cidade Negra, como Girassol, A Estrada, Firmamento, Falar a Verdade, inéditas de seu novo disco Sinal de Paz (2024) e clássicos do reggae jamaicano como Inner Circle, Bob Marley e Peter Tosh.

O guitarrista, cantor, compositor, e fundador do Cidade Negra tem 12 discos com a banda e 2 em carreira solo: Violas e Canções (2009) e Baixáfrikabrasil (2017).

Paulo Roberto da Rocha Gama ou Da Ghama, compositor, cantor e músico despontou em Belford Roxo, um dos bairros considerados mais violentos da Baixa Fluminense. O sonho musical o levou a formar o Cidade Negra, banda que teve milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Rendeu 23 anos de sucessos, 12 com a banda e após, em carreira solo.

Mas, como diz uma de suas letras – “… entre o céu e o firmamento não há ressentimento/ cada um ocupando o seu lugar…” Apreciador da diversidade musical, em 2012 Da Ghama lança seu primeiro álbum da carreira solo, Violas & Canções, marcando seu retorno aos estúdios. Neste novo trabalho, investiu em novas sonoridades, como o samba-bossa e o pop, sem abandonar, o claro, o reggae. O artista conseguiu mostrar ainda mais o seu lado como compositor de MPB, sem rótulos, independentemente do estilo apresentado. No CD, contou com os parceiros de composição Marcos Valle, George Israel (Kid Abelha) e participação vocal de Arlindo Cruz. Graças a esse álbum, Da Ghama garantiu oportunidade de se aprofundar mais em seus projetos, tanto como artista, quanto como produtor. Neste mesmo ano, recebeu o prêmio tanto como artista, quanto produtor.

Em 2016, lançou seu novo álbum, intitulado BaixaÁfrikaBrasil, marcando sua volta às raízes do reggae, como uma forma de devolver ao público, principalmente da Baixada Fluminense, tudo de bom que recebeu ao longo de sua carreira. O disco reforça a ideia da Década Internacional de Afrodescendentes (2015/ 2024), instituída pela ONU – Organização das Nações Unidas, apresentando não apenas músicas de reggae, mas também uma proposta cultural, social e ambiental, contando com a participação de artistas diversos estilos musicais, fortalecendo a proposta e homenageando a cultura negra no Brasil e no mundo.