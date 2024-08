Da Forbes para as livrarias: Nelson Wilians lança “Loucura, não. Coragem!”

Nelson Wilians, o advogado que recentemente estampou a capa da Forbes e fundou o maior escritório de advocacia da América Latina, está prestes a marcar sua presença nas livrarias com o lançamento de Loucura, não. Coragem! A pré-venda começa nesta quarta-feira (28), e o lançamento oficial será no dia 19 de setembro.

O livro é reflexo da mentalidade ousada de Wilians, que não pretende criar um manual técnico, mas, sim, oferecer aos jovens profissionais uma nova perspectiva sobre como a comunicação e o marketing podem ser aliados estratégicos em suas carreiras.

Wilians — que se inspirou no super-herói O Demolidor para escolher sua profissão — compartilha conhecimentos práticos que têm o potencial de transformar a forma como esses jovens se posicionam no mercado.

Com uma narrativa leve e acessível, Loucura, não. Coragem! explora o empreendedorismo e as dificuldades enfrentadas pelos jovens profissionais que, muitas vezes, não estão preparados para as exigências do mercado, ajudando-os a evitar que se tornem uma ‘geração de fracassados’.

No início de um dos capítulos, ele escreve: “Certa vez, um estudante me perguntou se eu temia me envolver em um escândalo. Lógico que sim! Mas o que me assusta mesmo é o Google! É lá que posso ficar exposto a milhões de pessoas em uma busca rápida, para o bem ou para o mal. Da mesma forma, se não puder ser encontrado com uma ‘googada’ por potenciais clientes, não existo profissionalmente”.

A obra também conta com a autoria de Hiram Baroli, professor de marketing na FGV, que explora o uso prático e conceitual das mídias sociais. O prefácio é assinado pelo mestre da publicidade brasileira, Nizan Guanaes, reforçando a combinação de prática e conceito que permeia todo o livro.

Quem é o Dr. Nelsinho?

De filho de roceiros a referência na advocacia, Nelson Wilians, com seu humor característico, também traz o personagem Dr. Nelsinho, uma versão espirituosa de si mesmo que aparece ao longo do livro para fazer reflexões divertidas e defender o autor de críticas.

“A combinação de prática e conceito oferece um conhecimento aplicável e transforma ideias em resultados concretos”, afirma Nelson Wilians. “Estou muito satisfeito com o resultado da obra. O Dr. Nelsinho diria que escrevi só meio livro e já estou me achando o máximo, imagina se tivesse escrito o livro inteiro?!”

Com 344 páginas e publicado pela Literare Books International, Loucura, não. Coragem! será apresentado na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece de 6 a 15 de setembro, no Distrito Anhembi. O lançamento oficial na capital paulista será no dia 19, na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi, a partir das 19h. Em seguida, Nelson Wilians dará início a uma turnê de lançamento pelo país.

Pré-venda. Acesse: https://www.livrariadavila.com.br/9786559229062