Da exaustão ao pedido de demissão em massa

Com um índice de turnover (taxa de rotatividade) de profissionais que chegou a 56% em 2023, o mercado corporativo do Brasil está em alerta máximo com o dos profissionais brasileiros. A retenção de talentos tornou-se um desafio a mais enquanto o índice de profissionais afastados por doenças como depressão e síndrome de Burnout só cresceu nos últimos anos.

Dados da Organização Mundial de Saúde apontam o Brasil como o segundo país no ranking mundial de Burnout. O levantamento, divulgado em 2023, aponta que 30% da população está acometida pela síndrome.

A solução encontrada pelas empresas foi a criação de diretorias da felicidade, departamentos responsáveis por garantir a qualidade do ambiente de trabalho, monitorar e melhorar os índices de satisfação e felicidade dos colaboradores, alinhar os propósitos entre empresa e profissional e assegurar assim o reequilíbrio nas relações entre trabalho, produção e resultados.

Tradicionais Universidades Brasileiras, como a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) abriram cursos especializados na formação em Gestão da Felicidade e Propósito de Vida para atender a demanda crescente do mercado em busca desses profissionais.

Abaixo seis motivos que fizeram do ano de 2023, um ano decisivo para 2024 fosse o ano dos investimentos em gestão da felicidade.

72% dos brasileiros estão estressados no trabalho, segundo dados da ISMA (International Stress Management Association no Brasil);

Em 2023, 32% dos brasileiros estavam sofrendo de Burnout, segundo dados da ISMA e o Brasil chegou ao segundo lugar no ranking global de casos diagnosticados da doença;

Desde o final de 2023, o Burnout faz parte da lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde;

Em 2023, segundo levantamento feito pela Revista Forbes, 12% dos profissionais brasileiros aderiram ao movimento “quiet quitting”, ou em português “demissão silenciosa”. Na demissão silenciosa, o profissional faz o estritamente necessário no trabalho, nada a mais, nada a menos. Os motivos para a autopreservação são a insatisfação, a ausência de perspectiva de futuro na empresa, a falta de clareza de gestores e as tentativas de ordenar o trabalhador a fazer mais do que o previsto em contrato;

Em 2022, quase 7 milhões de profissionais pediram demissão no Brasil em um movimento que ficou conhecido como a Grande Renúncia. Os dados são do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados);