D.P.A, série de sucesso do Gloob, volta ao teatro em turnê nacional com elenco original da TV

Grande sucesso na TV, no cinema e no teatro, os Detetives do Prédio Azul estão de volta aos palcos com a turnê nacional de sua nova aventura: “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood”. Essa emocionante e divertida produção está com vendas abertas para apresentações nas cidades de Campinas, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília proporcionando um programa imperdível para toda a família.

A peça teatral é inspirada na série “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul”, grande sucesso do Gloob, que segue há mais de dez anos no ar, e está na 19ª temporada. O famoso e destemido trio de detetives segue conquistando uma legião de fãs, com suas histórias cheias de magia, mistérios e aventuras. Além da TV, os pequenos já puderam conferir o universo D.P.A. nos cinemas, com três filmes lançados, e no teatro com a peça “D.P.A. A Peça 1 – Um Mistério no Teatro”.

Muitas novidades

“D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood” está recheada de novidades. Os detetives Max (Samuel Minervino) e Zeca (Stéfano Agostini) ganham a companhia da detetive da capa vermelha Mel, interpretada por Emilly Puppim. A investigadora estreante chegou à série na segunda parte da 18ª temporada e já está convocada para sua primeira missão no teatro.

As irmãs feiticeiras Berenice (Nicole Orsini) e Brisa (Cleo Faria) também fazem sua primeira participação no espetáculo. E, é claro, não poderiam faltar as presenças do mago Theobaldo (Charles Myara), de Leocádia (Cláudia Netto) e do porteiro mais querido, Severino Capim (Ronaldo Reis). As apresentações contarão ainda com as participações especiais de Dadá Coelho, que vive a bruxa Cassandra Brum, e Luisa Périssé, como a bruxa Anabel.

Escrita por Flávia Lins e Silva e Pedro Henrique Lopes, com direção de Ernesto Piccolo, “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood” é uma realização da Ziss Produções, com direção de produção da Elisa Padilha, coprodução e marketing da Inova Brand, coprodução e apoio da Gloss Produções, e curadoria de conteúdo do Gloob. O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Brasilprev.

Um novo mistério a desvendar

Em “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood”, Max, Zeca e Mel tentam ir ao cinema, mas estão todos estranhamente fechados. No Prédio Azul, Theobaldo recebe um convite para dirigir um filme na cinematográfica Magowood. Ao mexer no envelope, Severino fica alterado, agindo como um ator de cinema antigo. Cassandra e sua filha, Anabel Brum, que serão as estrelas do filme, convidam Severino para atuar também. Enciumada, Leocádia cisma de ir e prepara uma mala-baú. Enquanto isso, os detetives, preocupados com Severino, resolvem ir e se escondem no baú de Leocádia. Theobaldo, com seu magular, leva todos para os estúdios no reino de Ondion.

Em Magowood, todos participam das filmagens, inclusive Berenice e Brisa, que ficam amigas de Anabel. Até que, no meio de uma cena, Cassandra toma um banho de concreto e fica petrificada. Quem terá sabotado o concreto cênico? Theobaldo tenta reverter aquilo e descobre que seu magular foi roubado. Mas por quem? Os detetives precisam entrar em ação para salvar a famosa atriz de Magowood e encontrar o celular desaparecido do mago Theobaldo.

Sucesso em expansão

Além da série no Gloob, as histórias de D.P.A. ultrapassaram a TV e chegaram aos cinemas com três longas lançados – em 2017, 2018 e 2022 – todos sendo sucesso de bilheteria, com mais de 5 milhões de espectadores. Nos palcos, as aventuras e diversões dos detetives rodaram o país com “D.P.A. – A Peça 1 – Um Mistério no Teatro”, entre 2019 e 2020, assistida por mais de 50 mil pessoas.

Na sua segunda adaptação para o teatro, em “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood”, o público ganha novamente a oportunidade de vivenciar uma experiência ainda mais interativa e imersiva com o universo da série. Garantia de diversão para toda família. O espetáculo estreou em outubro de 2023 e realizou, até o início de fevereiro de 2024, duas temporadas: uma no Teatro Multiplan, na cidade do Rio de Janeiro, e outra no Teatro Villa Lobos, na cidade de São Paulo – ambas temporadas recordes de públicos dos respectivos teatros – e uma turnê pelas cidades de Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, atingindo um público de mais de 50 mil pessoas.

D.P.A. se posiciona como uma marca forte e influente que conversa com as gerações de crianças que se identificam com as histórias de aventura e magia dos personagens. Esta forte conexão construída ao longo dos anos com o público infantil se desdobra em diversas frentes e expande sua narrativa para outros meios. Nos palcos, nosso objetivo é oferecer uma experiência imersiva e aproximar ainda mais os espectadores de seus personagens queridos – comenta Viviane Banharo, Gerente de Marketing de Relacionamento e Licenciamento da Globo.

Sobre a BRASILPREV

Com 30 anos de atuação, a Brasilprev Seguros e Previdência S.A tem como acionistas a BB Seguros, braço de seguros, capitalização e previdência privada do Banco do Brasil, e a Principal Financial Group, uma das principais instituições financeiras dos Estados Unidos. Líder do setor, a companhia conta com mais de R$ 404,5 bilhões em ativos sob gestão e uma carteira de 2,6 milhões de clientes. Especialista no negócio de previdência privada, com produtos acessíveis e serviços diferenciados, a Brasilprev conta com a rede de agências do Banco do Brasil como seu principal canal de distribuição.

Desconto BRASILPREV

Clientes Brasilprev têm agora a incrível oportunidade de obter um desconto de 50% na compra de ingressos em nosso site de vendas.

Para garantir o seu cupom de desconto, basta entrar em contato com a nossa Central de Relacionamento da Brasilprev, disponível das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se você está nas capitais ou regiões metropolitanas, ligue para o número 4004-7170. Já para as demais localidades, utilize o número 0800 729 7170.

Cada pessoa poderá adquirir no máximo quatro ingressos com desconto. Além disso, é importante mencionar que esse desconto não pode ser acumulado com outras promoções ou benefícios de meia entrada. Ele é válido para todas as sessões disponíveis. Aproveite essa oportunidade imperdível e garanta agora mesmo os seus ingressos com desconto!

Importante: caso encontre dificuldades em obter o desconto, entre em contato com a Central de Relacionamento da Brasilprev, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-7170. Demais localidades: 0800 729 7170

Sobre o Gloob

Um mundo de diversão para crianças, a qualquer hora e em qualquer lugar. Esse é o Gloob, uma marca de entretenimento que oferece conteúdo infantil de alta qualidade nas mais diversas plataformas – TV, VOD, redes sociais, games, aplicativos, streamings de música, eventos e produtos licenciados. Disponível também no Globoplay + Canais, a marca infantil tem DNA 100% brasileiro, investe e acredita em boas histórias e em produções nacionais e internacionais de alta qualidade, nas quais a criança se reconheça como protagonista. O Gloob e seu irmão caçula, o Gloobinho, compõem a oferta de canais infantis pagos da Globo.

Serviço:

CAMPINAS/SP

Apresentação: Dia 16 de junho de 2024, domingo, sessões às 14h e às 17h30

Local: CLARO MULTI ARENA – Shopping Iguatemi – Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina, Campinas (SP)

Ingressos: entre R$ 19,80 e R$ 220,00 (crianças até 2 anos de colo não pagam)

Vendas pela internet e mais informações: https://www.multiingressos.com.br/

BELO HORIZONTE/MG

Apresentações: Dia 31 de agosto, sábado, às 14h e 17h30, e dia 01 de setembro de 2024, domingo, às 17h30

Local: Palácio das Artes – Fundação Clóvis Salgado – Av. Afonso Pena, 1537 – Centro, Belo Horizonte (MG)

Ingressos: entre R$ 19,80 e R$ 220,00 (crianças até 1 ano e 11 meses de colo não pagam)

Vendas pela internet e mais informações: https://www.eventim.com.br/artist/dpa2/

GOIÂNIA/GO

Apresentação: Dia 08 de setembro de 2024, domingo, às 16h30

Local: Teatro Rio Vermelho – Centro de Convenções Goiânia – Rua 4, 1400 – Setor Central, Goiânia (GO)

Ingressos: entre R$ 19,80 e R$ 220,00 (crianças até 2 anos de colo não pagam)

Vendas pela internet e mais informações: https://bileto.sympla.com.br/event/92444/d/247368

BRASÍLIA/DF

Apresentações: Dia 14 de setembro, sábado, às 15h e 17h30, e 15 de setembro de 2024, domingo, às 14h e 16h30

Local: Centro de Convenções Ulisses Guimarães – Sala Planalto – SDC – Ulysses Guimarães, Brasília (DF)

Ingressos: entre R$ 19,80 e R$ 240,00 (crianças até 2 anos de colo não pagam)

Vendas pela internet e mais informações: https://bileto.sympla.com.br/event/92446/d/247380