“D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood” chega para última temporada

Fenômeno na TV, no cinema e no teatro, os Detetives do Prédio Azul chegam ao Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, para a última temporada do grande sucesso “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood”. De 04 de janeiro a 09 de fevereiro de 2025, a criançada vai embarcar numa emocionante e divertida história, com o elenco original da telinha e participações especiais, que, ao longo de pouco mais de um ano, passou por 13 cidades pelo Brasil e foi vista por mais de 80 mil pessoas. As sessões serão aos sábados e domingos, em diversos horários. A estreia, no dia 04 de janeiro, sábado, será às 16h.

A peça teatral é inspirada na série “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul”, grande sucesso do Gloob, que segue há mais de dez anos no ar, e está indo para sua 20ª temporada. O famoso e destemido trio de detetives segue conquistando uma legião de fãs, com suas histórias cheias de magia, mistérios e aventuras. Além da TV, os pequenos já puderam conferir o universo D.P.A. nos cinemas, com três filmes lançados, e no teatro com a peça “D.P.A. A Peça 1 – Um Mistério no Teatro”. Agora, será a última oportunidade de conferir toda turma do Prédio Azul em sua segunda aventura nos palcos.

Muitas novidades

“D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood” está recheada de novidades. Os detetives Max (Samuel Minervino) e Zeca (Stéfano Agostini) ganham a companhia da nova detetive da capa vermelha, Mel, interpretada por Emilly Puppim. A investigadora chegou à série na segunda parte da 18ª temporada e já ganha sua primeira missão no teatro.

As irmãs feiticeiras Berenice (Nicole Orsini) e Brisa (Cleo Faria) também fazem sua primeira participação no espetáculo, assim como Leocádia (Cláudia Netto) e Theobaldo (Charles Myara). E, claro, não poderia faltar a presença do porteiro mais querido, Severino Capim (Ronaldo Reis). As apresentações contarão ainda com as participações especiais de Dadá Coelho, que vive a bruxa Cassandra Brum, e Gabi Amaral, como a bruxa Anabel.

Escrita por Flávia Lins e Silva e Pedro Henrique Lopes, com direção de Ernesto Piccolo, “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood” é uma realização da Ziss Produções, com direção de produção da Elisa Padilha, coprodução e marketing da Inova Brand, coprodução e apoio da Gloss Produções, e curadoria de conteúdo do Gloob. O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Brasilprev.

Um novo mistério a desvendar

Em “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood”, Max, Zeca e Mel tentam ir ao cinema, mas estão todos estranhamente fechados. No Prédio Azul, Theobaldo recebe um convite para dirigir um filme na cinematográfica Magowood. Ao mexer no envelope, Severino fica alterado, agindo como um ator de cinema antigo. Cassandra e sua filha, Anabel Brum, que serão as estrelas do filme, convidam Severino para atuar também. Enciumada, Leocádia cisma de ir e prepara uma mala-baú. Enquanto isso, os detetives, preocupados com Severino, resolvem ir e se escondem no baú de Leocádia. Theobaldo, com seu magular, leva todos para os estúdios no reino de Ondion.

Em Magowood, todos participam das filmagens, inclusive Berenice e Brisa, que ficam amigas de Anabel. Até que, no meio de uma cena, Cassandra toma um banho de concreto e fica petrificada. Quem terá sabotado o concreto cênico?

Theobaldo tenta reverter aquilo e descobre que seu magular foi roubado. Mas por quem? Os detetives precisam entrar em ação para salvar a famosa atriz de Magowood e encontrar o celular desaparecido do mago Theobaldo.

Sucesso em expansão

Além da série no Gloob, as histórias de D.P.A. ultrapassaram a TV e chegaram aos cinemas com três longas lançados – em 2017, 2018 e 2022 – todos sendo sucesso de bilheteria, com mais de 5 milhões de espectadores. Nos palcos, as aventuras e diversões dos detetives rodaram o país com “D.P.A. – A Peça 1 – Um Mistério no Teatro”, entre 2019 e 2020, assistida por mais de 50 mil pessoas.

Na sua segunda adaptação para o teatro, em “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood”, o público ganha novamente a oportunidade de vivenciar uma experiência ainda mais interativa e imersiva com o universo da série. Garantia de diversão para toda família.

O espetáculo estreou em outubro de 2023 e realizou, até o início de fevereiro de 2024, duas temporadas: uma no Teatro Multiplan, na cidade do Rio de Janeiro, e outra no Teatro Villa Lobos, na cidade de São Paulo – ambas temporadas recordes de públicos dos respectivos teatros – e uma turnê pelas cidades de Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. Em junho de 2024, a peça retomou seu tour com uma grande maratona de apresentações que percorreu 13 cidades: Campinas (RJ), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Brasília (DF), Manaus (AM), Belém (PA), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Vitória (ES) e Nova Iguaçu (RJ) e Nova Iguaçu (RJ). No total, foram vistos por mais de 80 mil pessoas pelo país.

“D.P.A. se posiciona como uma marca forte e influente que conversa com as gerações de crianças que se identificam com as histórias de aventura e magia dos personagens. Esta forte conexão construída ao longo dos anos com o público infantil se desdobra em diversas frentes e expande sua narrativa para outros meios. Nos palcos, nosso objetivo é oferecer uma experiência imersiva e aproximar ainda mais os espectadores de seus personagens queridos”, comenta Viviane Banharo, Gerente de Marketing de Relacionamento e Licenciamento da Globo.

INFORMAÇÕES GERAIS

TEMPORADA: DE 04 JANEIRO ATÉ 09 FEVEREIRO