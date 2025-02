Cyndi Lauper é indicada ao Rock & Roll Hall of Fame 2025

A icônica cantora Cyndi Lauper está entre os indicados ao Rock & Roll Hall of Fame 2025, ao lado de artistas como Mariah Carey, Maná, Oasis, The White Stripes, Outkast, Billy Idol, Joy Division/New Order e Soundgarden.

Novidades na Indicação

O anúncio dos indicados deste ano revelou oito artistas nomeados pela primeira vez. Alguns músicos já haviam sido indicados anteriormente, mas ainda não foram oficialmente incorporados ao Hall da Fama.

O Rock & Roll Hall of Fame, localizado em Cleveland, Ohio, EUA, celebra os artistas mais influentes do rock e da música pop desde 1986, reconhecendo talentos de diversos gêneros musicais por suas contribuições à indústria. A cerimônia de indução ocorre anualmente em Nova York.

A elegibilidade para a nomeação exige um período mínimo de 25 anos desde o lançamento do primeiro álbum ou single do artista.

Processo de Nomeação

A seleção é conduzida por um comitê de especialistas em música, jornalistas e profissionais da indústria, que elabora uma lista inicial de artistas elegíveis para votação.

Os mais votados são oficialmente indicados ao Hall da Fama e passam por uma última fase de votação antes da inclusão definitiva, sendo homenageados na cerimônia anual de indução.

Critérios de Seleção

O impacto cultural e musical ao longo da carreira são critérios essenciais para a escolha dos homenageados.

Com uma lista diversificada de indicados, o Rock & Roll Hall of Fame 2025 promete ser uma das edições mais competitivas. O resultado final e a cerimônia de inclusão são aguardados com grande expectativa.

Para conferir a lista completa, acesse o site oficial do Rock & Roll Hall of Fame.