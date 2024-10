CVSP leva alunos da rede pública para vivências culturais no Mês das Crianças

A cidade de São Paulo é um dos maiores polos culturais do Brasil, com uma ampla oferta de espaços e eventos, muitos deles gratuitos. No entanto, uma parcela significativa da população em situação de vulnerabilidade social, especialmente nas periferias, ainda enfrenta dificuldades para usufruir dessas oportunidades. Isso ocorre não apenas pelo custo financeiro, mas também pela localização dos centros culturais, muitas vezes distantes, pela limitação dos horários de funcionamento e pela falta de divulgação de atividades acessíveis.

Quando se trata de crianças, o desafio se torna ainda maior. Dependentes de adultos para se locomoverem, elas têm poucas chances de acessar os espaços culturais da cidade. Pensando em mudar essa realidade, a Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) promove, entre outubro e novembro, a 3ª edição do projeto Espaços do Saber, que levará alunos de escolas públicas estaduais atendidas pela instituição para explorar alguns dos mais importantes centros culturais de São Paulo.

“O ‘Espaços do Saber’ visa proporcionar às crianças e adolescentes uma nova forma de ver o mundo. Através dessas visitas, buscamos ampliar a criatividade e incentivar a transformação pessoal e social dos participantes. Para muitos, será a primeira vez em um espaço artístico e cultural da cidade”, afirma Jorge Andreatta, Gerente de Projetos Sociais da Cruz Vermelha São Paulo.

O projeto oferece transporte, alimentação e acompanhamento pedagógico gratuitamente, garantindo que essas crianças e adolescentes tenham uma experiência completa e enriquecedora. Nesta edição, serão realizadas seis visitas monitoradas à Japan House: nos dias 23/10, 24/10, 01/11, 05/11, 06/11 e 29/11. A escola contemplada este ano é a E.E. José Porphyrio da Paz, localizada em Santo Amaro. Cerca de 210 alunos e 12 professores serão beneficiados.

Convite para empresas

Empresas interessadas em apoiar a continuidade do Espaços do Saber podem patrocinar o projeto por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto, inscrito sob o PRONAC 235378, está atualmente em fase de captação de recursos. Empresas tributadas com base no lucro real podem deduzir até 100% do valor investido, limitado a 4% do Imposto de Renda devido.

Para mais informações sobre como apoiar, entre em contato pelo e-mail [email protected]. Sua empresa pode fazer parte dessa iniciativa e ajudar a transformar a realidade de centenas de crianças e jovens, oferecendo-lhes novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento.