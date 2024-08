CVC lança modelo de Quiosque como Estratégia de Expansão

Com 1.132 lojas distribuídas em mais de 500 municípios em todos os Estados do Brasil, a CVC continua a expandir sua presença no interior do país, enquanto acelera a abertura de novas unidades. O objetivo é claro: consolidar sua liderança e levar a marca a novas fronteiras. O sucesso dessa estratégia já é evidente nos números: só no primeiro semestre de 2024, foram inauguradas 90 novas lojas, muitas delas fora das capitais, reforçando o alcance da CVC em regiões anteriormente inexploradas.

O relançamento do formato de quiosque vem para complementar essa estratégia de expansão, proporcionando um ponto de venda adicional, especialmente em shoppings onde não há disponibilidade imediata de espaços para lojas tradicionais ou como uma extensão estratégica para franqueados que já possuem uma loja.

Os quiosques oferecem uma solução flexível e acessível, permitindo à marca capturar novos fluxos de clientes em locais de alta circulação.

“O modelo de quiosque reflete nossa estratégia de ampliar o alcance da marca e captar novos públicos. Os quiosques são uma solução ágil e eficiente para nos conectarmos com clientes em locais estratégicos, onde talvez não haja espaço para uma loja tradicional. Eles permitem que estejamos presentes onde nossos clientes estão, oferecendo conveniência e proximidade,” explica Emerson Belan, Diretor Geral da CVC.

O primeiro da CVC nesse novo conceito será inaugurado nessa sexta-feira, dia 16 de agosto, no shopping Grand Plaza, em Santo André (SP), empreendimento no qual a CVC já possui uma loja.

Ainda segundo Belan, “o novo quiosque amplia a presença da marca no empreendimento, oferecendo atendimento completo com duas posições e muita interatividade com o cliente, que poderá solicitar orçamentos, efetuar reservas e esclarecer dúvidas. Essa presença adicional não só facilita o acesso dos clientes aos serviços da CVC, como também reforça a presença da marca em regiões estratégicas.”

O modelo de quiosque da CVC oferece opções de espaços entre 9, 12 e 15m², com investimentos a partir de R$ 59 mil, se adapta a diferentes necessidades, sendo uma alternativa atraente tanto para novos franqueados quanto para aqueles que buscam expandir suas operações.

A CVC não cobra royalties na abertura de lojas ou quiosques, nem taxas de franquia e propaganda. Além disso, oferece suporte operacional, sistemas de vendas e reservas, e ferramentas de inteligência como o CRM. De acordo com a ABF, a CVC é a 16ª maior rede de franquias do Brasil em número de lojas, e a maior no setor de turismo, reforçando seu compromisso com a inovação e a expansão contínua