CVC é a operadora de viagens oficial do Rock in Rio 2024

Nova identidade visual da campanha: design moderno e conectado com o festival, “Com a CVC eu tô dentro”, que será desdobrada em diversas mídias/FCB Brasil

A CVC, maior operadora de viagens do país, anuncia por mais um ano a parceria com o Rock in Rio, maior festival de música e entretenimento do mundo, com roteiros que oferecem assistência completa para viagens, com segurança e benefícios exclusivos para a edição 2024, que este ano comemora 40 anos.

Um dos grandes diferenciais como operadora oficial do festival, é que só a CVC comercializará pacotes de viagens com ingresso a partir de agora e já disponibiliza diversas opções para os clientes. Para o lançamento, são dois tipos de pacotes: o Punk Rock e o Pop Rock. Nessa modalidade, o cliente tem a possibilidade de já garantir o ingresso sem escolher a data, que poderá ser escolhida a partir do prazo acordado.

O Pop Rock inclui o transfer de ida e volta para a Cidade do Rock, com saídas de alguns pontos do Rio de Janeiro, o ingresso de gramado do festival e o seguro viagem (a partir de R$1.348, em até 10x sem juros).

No Punk Rock, o roteiro inclui o transporte rodoviário de ida e volta (com saídas de São Paulo, Piracicaba, Belo Horizonte, Vitória, Volta Redonda, Juiz de Fora, Nova Friburgo, Macaé e Campos dos Goytacazes), traslado de ida e volta para a Cidade do Rock, ingresso de gramado e seguro viagem (a partir de R$1.498, em até 10x sem juros).

Há ainda outras opções disponíveis a partir de março: Garage Rock, incluindo uma noite de hospedagem no Rio de Janeiro com café da manhã, transfer hotel/Rock in Rio/hotel, com guia acompanhante, um ingresso de gramado para o Rock in Rio e seguro viagem. No Classic Rock, o pacote inclui o transporte rodoviário ida e volta em ônibus de turismo com hospedagem no hotel escolhido com café da manhã, guia acompanhante, transfer hotel/Rock in Rio/hotel, ingresso de gramado para o Rock in Rio e seguro viagem (com saídas de São Paulo e Minas Gerais).

Uma outra opção é o roteiro Hard Rock, que inclui transporte aéreo de ida e volta, hospedagem no hotel escolhido, com café da manhã, transfer aeroporto/hotel/Rock in Rio/ Hotel/Aeroporto, ingresso de gramado para o Rock in Rio e seguro viagem (com saídas de São Paulo, Porto Alegre e Brasília).

A CVC terá ainda um ponto de apoio onde os ônibus com passageiros da operadora serão recepcionados, que fica próximo à entrada principal da Cidade do Rock. É um diferencial para os clientes.

Para o lançamento, a CVC entrou no clima do festival e criou uma nova campanha exclusiva e inovadora, que traz a tagline: “Com a CVC Eu Tô Dentro” (foto), que será desdobrada em diversas mídias para o lançamento do produto. A campanha, criada pela FCB Brasil, agência de publicidade da operadora, visa conectar o público do Rock in Rio com as diversas formas de pacotes de viagens oferecidas exclusivamente pela CVC, seja num bate-volta ou num pacote completo com passagem aérea e hospedagem.

O Rock in Rio Brasil 2024 acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (RJ). Os roteiros já estão à venda nas mais de 1.000 lojas exclusivas CVC e agências credenciadas de todo o país.