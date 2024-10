Custo de vida em São Paulo desacelera em agosto

O Índice de Custo de Vida por Classe Social (CVCS) na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) desacelerou em agosto. Segundo o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), os preços dos produtos e serviços na RMSP apresentaram uma expansão de 0,18% no mês, desacelerando em comparação a julho, quando o indicador variou 0,77%. Em 12 meses, o CVCS acumula alta de 4,11% [gráfico 1].

[GRÁFICO 1]

CUSTO DE VIDA POR CLASSE SOCIAL (CVCS)

Agosto de 2024

FecomercioSP

Na avaliação da FecomercioSP, o cenário atual é promissor graças ao mercado de trabalho aquecido, gerando efeitos positivos para economia, pois a inflação tende a ficar controlada até o fim do ano — o que é fundamental para a manutenção do poder de compra das famílias. No entanto, a questão climática se mantém como um tópico de preocupação, frente à seca e à baixa nos reservatórios, pressionando o custo da energia elétrica, dada a mudança da bandeira tarifária para a mais cara, a vermelha.

FecomercioSP

As classes de menor poder aquisitivo, D e E, foram as que menos sentiram o impacto da inflação, com variações de -0,01% e 0,02%, respectivamente, enquanto a classe A enfrentou um aumento de 0,32%.

Um dos motivos principais para essa desaceleração é a queda significativa no grupo de habitação, que recuou 0,31%. Além disso, a redução de 3,1% nos preços da energia elétrica, incentivada pela volta da bandeira tarifária verde, refletiu especialmente nas classes de renda mais baixa. Para a classe E, a variação foi negativa em 0,44%, enquanto a D apresentou 0,52% [tabela 1]. Contudo, os dados de setembro apontarão um cenário que voltou a piorar.

[TABELA 2]

CUSTO DE VIDA POR CLASSE SOCIAL (CVCS) – GRUPOS DE PRODUTOS

Agosto de 2024

FecomercioSP

Ademais, o grupo de transportes também registrou diminuição (-0,20%), com destaque para o barateamento das passagens aéreas (-8,5%) e dos serviços de ônibus interestadual (-1,4%) e intermunicipal (-0,2%). Em contrapartida, o grupo de alimentação e bebidas subiu 0,32%, com encarecimento mais acentuado para as classes de renda mais alta, refletindo o impacto dos preços sobre a alimentação fora do domicílio [tabela 2].

Índice de Preços no Varejo (IPV)

O Índice de Preços no Varejo (IPV) também registrou variação positiva (0,39%) em agosto, acumulando alta de 2,46% em 2024 e variação anual de 2,88%. O grupo de transportes foi o principal responsável por essa elevação, com variação de 0,46%. A segunda maior pressão ficou por conta do setor do vestuário, com alta de 0,84%. Essa realidade contrasta com a queda de 0,09% nas despesas pessoais, que sinaliza uma desaceleração do consumo nas classes menos favorecidas.

Índice de Preços de Serviços (IPS)

O Índice de Preços de Serviços (IPS) apontou um leve recuo de -0,05%. Os grupos de transportes (-1,36%) e habitação (-0,49%) foram os maiores responsáveis pelo resultado. Educação, por sua vez, obteve alta de 0,88%, com acumulado de 6,54% no ano.

Na análise por estratos de rendimentos, as classes A e B perceberam aumentos mensais de 0,26% e 0,17%, respectivamente, enquanto as classes D e E observaram variações negativas de 0,51%.

[GRÁFICO 2]

IPV e IPS MENSAL

Série Histórica