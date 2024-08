Curtas-metragens de todo o país podem se inscrever no Curta Santos – Festival de Cinema

O Curta Santos – Festival de Cinema de Santos (SP) chega à 22ª edição em 2024 e abre inscrições para curtas-metragens de todo o país e videoclipes da região do litoral paulista até 10 de setembro.

Realizadores poderão inscrever suas obras exclusivamente pelo site oficial do festival: www.curtasantos.com.br, onde também e possível acessar o regulamento. Os curtas-metragens inscritos devem ter até 20 minutos de duração e os videoclipes, uma música.

A edição deste ano contará com três mostras oficiais – duas regionais (Olhar Caiçara e Videoclipe Caiçara) e uma nacional (Olhar Brasilis). A escolha das obras a serem contempladas pela premiação das três mostras se dará por meio de uma comissão julgadora.

Serão premiadas com o Troféu Maurice Lègeard as categorias “Curta-Metragem”, “Direção”, “Roteiro”, “Ator”, “Atriz”, “Fotografia” e “Montagem” da mostra Olhar Caiçara; as categorias “Curta-Metragem” e “Direção” da mostra Olhar Brasilis; e a categoria “Videoclipe” da mostra Videoclipe Caiçara.

O tema do festival será “O Cinema de Transformação”. Para o diretor executivo do Curta Santos, Ricardo Vasconcellos, a escolha valoriza o cinema como um elemento transformador das pessoas, não só as que estão inseridas neste meio, como aquelas que o contemplam. “O Curta Santos vem celebrar este potencial que o cinema, como uma arte, pode oferecer às pessoas, seja vendo ou trabalhando em um filme, indicando ou lendo uma crítica, ou mesmo participando de um festival como o nosso, trilhando a partir daí suas trajetórias no audiovisual”, resume.

O Festival – Este ano o Curta Santos será realizado de 6 a 10 de novembro, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, ocupando salas de exibição e espaços públicos da cidade. Mostras especiais, oficinas e bate-papos também formam a programação, que será divulgada após a escolha dos selecionados.

CURTA SANTOS | FESTIVAL DE CINEMA DE SANTOS

INSCRIÇÕES até 10 de setembro de 2024

Exclusivamente pelo site www.curtasantos.com.br