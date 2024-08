Curta ‘O Que A Gente Não Vê’ terá pré-estreia no Teatro Elias Hauagge

A luta interminável de quem tem sua trajetória invisibilizada diariamente e precisa lidar com as mais angustiantes situações. Esse é o ponto central do curta-metragem “O Que A Gente Não Vê”, que mostra os desdobramentos eletrizantes nas vidas de pessoas com “deficiências invisíveis” atravessadas e conectadas pela violência. Com direção de Camila Cohen, o filme tem sua pré-estreia marcada para o dia 19 de agosto, segunda-feira, às 21h, no Teatro Elias Hauagge, no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC), em Foz do Iguaçu (PR). A entrada é gratuita. Na sequência, terá exibições especiais no Rio de Janeiro e online.

Realizado pela NK Produções, o curta gira em torno da rotina em um bairro do Rio de Janeiro, onde clientes e funcionários de uma mercearia acabam se tornando reféns de um assaltante. Ao passo que a tensão se agrava, as deficiências invisíveis das vítimas fazem com que elas formem vínculos entre si.

Assista ao trailer:

De acordo com o IBGE, 18,6 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a 8,9% da população. Deste percentual, muitos possuem as chamadas “deficiências invisíveis”, aquelas que não são facilmente identificáveis, como TDAH, autismo, epilepsia e doenças crônicas como fibromialgia e cistite intersticial, entre outras.

O elenco conta com nomes de peso no audiovisual: Josi Larger (que também é produtora executiva), Renata Castro Barbosa, Camillo Borges, Paulo Verlings, Junior Vieira, Alexandre Amador, Gabriel Maurício e Giselle Lopez. Em paralelo ao projeto, Josi Larger está na novela “Família é tudo” e Paulo Verlings viveu “Itamar” em “Elas por Elas”, ambas na TV Globo. Junior Vieira protagoniza o prestigiado longa internacional “O Último Animal”, com nomes como Joaquim de Almeida, Duram Fulton Brown e Gabriela Loran. Ele também está nas séries “Matches”, na Warner, e “Detetives do Prédio Azul”, no Gloob, e escreve o roteiro de um novo filme de ação da HBO com produção de Fernando Meirelles. Já Renata Castro Barbosa está no filme “O Rei da Feira”, estrelado por Leandro Hassum.

Ficha técnica:

Direção: Camila Cohen

Roteiro: Daniele Barizon

Produção Executiva: Josi Larger e Priscila Martz

Direção de Fotografia: Fred Borba

Elenco: Josi Larger, Paulo Verlings, Camillo Borges, Renata Castro Barbosa, Giselle Lopez, Júnior Vieira, Alexandre Amador e Gabriel Maurício

Assistente de Direção: Marcelo Paes de Carvalho

Continuísta: Tathiana Romanuik

Direção de Arte: Fabi Mix

Assistente de Arte: Joana Carneiro

Figurino: Gabrielle Leal

Som direto: Antônio Carlos Silva

Assistente de Som: Andressa Sales

Coordenadora de ação: Roberta Felipe

Casting: Núbia Koelho

Caracterização: Graciane Vazquez

Assistência de Caracterização: Elaine Martins

Edição: Elton Júnior

Mixagem: Anderson Lessa

Diretora de Produção: Michele Capri

Assistente de Figurino: Ananda Alves

Assistente de Fotografia: Mari Ferreira e Aimée Ayres

Assistente de Produção: Aline Melo

Acessibilidade: Maíra Góes e Rodrigo Silva

Produção: NK Produções

Apoio: Bigode Branco Produções, Boneca de Pano Produções, Multiplot Filmes, BP Produções e Centro Universitário Dinâmica das Cataratas

Distribuição: Multiplot Filmes

Assessoria de Imprensa: Carlos Pinho e UAU Marketing

Programação de Exibição:

19/08, às 21h – UDC – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas em Foz do Iguaçu/PR (sessão aberta ao público)

24/08, às 19h – Cinema Barra Point no Rio de Janeiro/RJ (sessão fechada para convidados)

29/08 – Sessão online aberta ao público (ingressos gratuitos pelo Sympla serão disponibilizados em breve)

Serviço:

Pré-estreia: dia 19 de agosto, segunda-feira, às 21h

Local: Teatro Elias Hauagge – Centro no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) – Rua Jorge Sanwais, 1470, Centro, Foz do Iguaçu – PR

Entrada: gratuita.