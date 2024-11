Curta-metragem sobre Capela Nossa Senhora do Pilar será lançado nesta sexta-feira (22), em Ribeirão Pires

Nesta sexta-feira (22), às 18h, acontecerá em Ribeirão Pires o lançamento do curta metragem “Capela Nossa Senhora do Pilar: Preservação e Memória”, sobre a edificação tricentenária da cidade. A ação cultural acontecerá no Ateliê do Café, que fica dentro CHL (Centro Histórico e Literário) Ricardo Nardelli, na Rua Miguel Prisco, 286 – região central.

A obra é fruto de um projeto contemplado com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), em parceria Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, e realizada pela Trevo Produtora.

De acordo com os produtores, o curta metragem tem como missão contar a rica história da Capela Nossa Senhora do Pilar, destacando seus aspectos históricos, culturais e espirituais de maneira aprofundada e envolvente. O resultado final da obra é um testemunho audiovisual destinado a preservar a memória e o legado da Capela, ao mesmo tempo em que promove a apreciação e a valorização de seu patrimônio religioso da Estância.

Além disso, a proposta é disponibilizar esse conteúdo para as escolas públicas da região, proporcionando às novas gerações a oportunidade de conhecer e apreciar a importância da Capela Nossa Senhora do Pilar em sua dimensão religiosa, cultural e histórica.

Serviço – Lançamento do Curta Metragem – Capela Nossa Senhora do Pilar: Preservação e Memória

Data: Sexta-feira, 22 de novembro, às 18h

Local: Ateliê do Café – CHL – Rua Miguel Prisco, 286

Entrada gratuita