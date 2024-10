Curta-metragem PiOinc (2023) é o vencedor do Prêmio Itaú Cultural Play,na Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis deste ano

O curta-metragem para crianças PiOinc (2023), dirigido por Alex Ribondi e Ricardo Makoto, é o vencedor do Prêmio Itaú Cultural Play na 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. O anúncio foi feito na cerimônia de encerramento do festival, que aconteceu ontem, dia 19, na capital catarinense. O filme receberá o valor de 15 mil reais pelo licenciamento para a plataforma IC Play pelo período de dois anos, após janela de até um ano para exibição em festivais.

Participaram do escopo da premiação os filmes da Mostra Competitiva Nacional do festival, na qual concorriam curtas-metragens nacionais e internacionais. PiOinc integra a curadoria da 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis para a IC Play e, por isso, está disponível na plataforma até o dia 31 de outubro — a presença na curadoria da plataforma não é critério para a escolha do premiado. Essa é a terceira entrega do Prêmio IC Play, que já premiou filmes das edições deste ano do Festival Visões Periféricas e do Festival Guarnicê de Cinema.

PiOinc é destinado a crianças em idade pré-escolar, entre 2 e 6 anos, e foi escolhido por sua relevância artística e singularidade. Uma produção da Mesinha Amarela, com coprodução da Plural Imagem e Som e da Astrals Music, a animação foi inspirada na canção Pulsa Passarinho, composta pelo cantor brasiliense Túlio Borges para o seu filho. O enredo acompanha a linda amizade entre Oinc, um porquinho, e Pi, um passarinho recém-nascido, e a aventura na qual eles se envolvem para levar Pi de volta a sua casa, que fica em um ipê amarelo.

O grande ponto da história, no entanto, é a empatia e a aceitação, uma vez que Pi nasceu com uma deficiência física. “Para a criação do Pi, nos inspiramos em um menino paraplégico que conhecemos no hospital da Rede SARAH aqui em Brasília. A deficiência não o afetava em nada, ele era como qualquer outra criança, que adora brincar e fazer amigos”, conta Ricardo Makoto.

Para a concepção artística dos personagens e do cenário, a equipe optou pela feltragem, técnica de modelagem de lã feita com agulhas. Depois, os modelos físicos foram transferidos para a animação digital. “Queríamos um suporte que transmitisse a sutileza das canções e da história. A ideia é que seja muito fofo e dê vontade de apertar”, brinca Alex Ribondi.

O Prêmio IC Play é o primeiro que o projeto recebe. “É muito importante para nós, pois dá credibilidade e visibilidade ao PiOinc. A reação das crianças e dos adultos ao filme é de arrepiar. Queremos que isso vá para o mundo”, diz Makoto. “Ganhar um prêmio como o IC Play é um reforço de que estamos indo pelo caminho certo. Acima de tudo, PiOinc fala de sentimentos, da relação entre duas crianças que são diferentes e se amam”, completa Ribondi.

A dupla de diretores prevê o lançamento de outros projetos do universo PiOinc, como outros curtas-metragens e uma série de videoclipes, com novos personagens e histórias, todas ambientadas no cerrado, que devem começar a estrear no final deste ano.

O acesso à IC Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.

Sobre o prêmio Itaú Cultural Play O Prêmio Itaú Cultural Play foi criado para reconhecer quem faz arte e cultura brasileiras por meio do audiovisual, promovendo narrativas autênticas, plurais e representativas sobre a identidade do país. Com o objetivo de aproximar o público de uma produção que se conecta ao olhar curatorial da plataforma – baseado em valores como diversidade regional, de gênero e de raça, singularidade, relevância temática e qualidade artística –, a premiação conta com parceiros que compartilham dessa visão inclusiva, contribuindo para o fortalecimento do cenário audiovisual.

Sobre os diretores Alex Ribondi é diretor e roteirista de PiOinc (2023). Formado em Comunicação, tem 24 anos de experiência no audiovisual, principalmente como diretor de filmes, séries, videoclipes e publicidade. Já escreveu e dirigiu peças para teatro e dá aula de escrita criativa. Adora fazer projetos para crianças e vem se especializando em produções para esse público, tanto no audiovisual quanto na literatura.

Formado em Comunicação, Ricardo Makoto é diretor de cinema, diretor de arte e de animação de PiOinc (2023). Como publicitário, ganhou vários prêmios. Depois do nascimento de seu filho, focou na área de animação e criação de entretenimento infantil e conquistou muitos prêmios: Melhor projeto de série – Supercoaching Animaforum 2018; 2º lugar no ComKids Jeunesse Prix Iberoamericano 2018, O’concur no Jeunesse Prix 2023 e Honra do Japan Prize 2023; e melhor app no ComKids 2024.