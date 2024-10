Curta! apresenta dois documentários na 48ª Mostra São Paulo

A 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo começa nesta quinta-feira, dia 17, e o canal Curta!, fomentador do audiovisual nacional, participa com dois documentários. Viabilizados pelo canal através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), “Sem Vergonha” e “Alma Negra – Do Quilombo ao Baile” são dois dos mais de 400 filmes selecionados para o festival e competem na Mostra Brasil.

O documentário “Sem Vergonha” estreia no dia 20 de outubro, na sala 2 da Reserva Cultural, às 21h20. Com direção de Rafael Saar e roteiro de Thiago Brito, a obra é protagonizada por Maria Alcina e recria sua carreira a partir de um rico material de arquivo e de musicais que a situam como a maior herdeira atual dos teatros de revista e das chanchadas brasileiras.

A partir de núcleos dramáticos que representam a espontaneidade de Maria Alcina, o documentário mostra como ela, perseguida durante a ditadura, travou uma batalha para se manter como artista. Tachada por contemporâneos como “só mais uma Carmen Miranda”, ela se aproximou do que há de mais popular em nossa música, cantando a letra de duplo sentido “calor da bacurinha” e atuando como jurada de programas de calouros. A produção é da Dilúvio Filmes.

Já “Alma Negra – Do Quilombo ao Baile”, estreia no dia 21 de outubro, noEspaço Sala Augusta – Sala 1, às 21h30. Dirigida por Flávio Frederico e produzida pela Kinoscópio, a obra retraça a história do soul no Brasil, ritmo que marcou e embalou os ideais da população afro-brasileira no século passado.



O filme vai além da música e mostra como a popularização do movimento de afirmação da cultura negra e a luta política contra o racismo estão vinculados aos bailes de soul. Com depoimentos exclusivos, entrevistas antigas, reportagens e imagens de arquivo dos bailes brasileiros, o documentário mostra o surgimento do gênero no final dos anos 1960 até o ápice com os famosos bailes blacks no Rio de Janeiro e São Paulo durante os anos 1970.

SERVIÇO:

Sinopse: Masculina, feminina, livre, alegre, popular, um prato bem brasileiro. Filha da chanchada, Carmen Miranda reencarnada. Processada pela ditadura, grita, vocifera: “Que calor na bacurinha!”. Eles perguntam: “Por que você canta desse jeito?”. O que guarda Maria Alcina por trás de seu sorriso? Um enigma, confete e serpentina: a cantora sem vergonha.

Diretor: Rafael Saar

Duração: 79 min

Exibição: 20 de outubro – sala 2 da Reserva Cultural – 21h20; 26 de outubro – Espaço Augusta sala 1 – 15h50; 29 de outubro – Cinesystem Frei Caneca 4 – 20h30.

Sinopse: O filme é um amplo mergulho no universo afrobrasileiro por meio da música soul, retratando desde o surgimento do gênero, a chegada no Brasil no final dos anos 1960, o sucesso na indústria fonográfica até o ápice com os famosos bailes blacks no Rio de Janeiro e em São Paulo. O documentário retrata, além dos aspectos musicais, o movimento de valorização da cultura negra e a luta política contra o racismo na época. Pelo olhar de algumas das grandes intelectuais negras dos anos 1970 e de hoje, como Beatriz Nascimento, Lélia González e Edneia Gonçalves, a obra busca nos quilombos e nos bailes de soul retratar a alma da negritude brasileira.

Diretor: Flavio Frederico

Exibição: 21 de outubro – Espaço Sala Augusta Sala 1 – 21h30; 24 de outubro – Circuito Spcine Ceu Taipas – 19h; 24 de outubro – Circuito Spcine Ceu Butantã – 19h; 24 de outubro – Circuito Spcine Ceu Três Lagos – 19h; 24 de outubro – Circuito Spcine Ceu São Miguel – 19h; 24 de outubro – Circuito Spcine Ceu Caminho do Mar – 19h; 28 de outubro – Espaço Augusta Sala 2 – 17h

