Cursos livres oferecidos por USP, Unicamp e CPS ensinam de Administração à História da Música

Quem acredita que não existem boas capacitações rápidas relacionadas às áreas de Línguas, Computação, Administração, Logística e muitos outras de graça, vai se surpreender com os cursos livres on-line gratuitos oferecidos por USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e pelo Centro Paula Souza (CPS), instituições vinculadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) do Estado de São Paulo. Além de cursos nessas áreas, há muitas outras opções em diversos segmentos, com conteúdos dinâmicos que incluem, além das videoaulas, atividades interativas e avaliações. Qualquer pessoa pode se inscrever e começar a estudar no horário mais conveniente. Há opções com menos de meia hora de duração e treinamentos mais longos – de até 50h.

A USP disponibiliza seu leque de treinamentos, ministrados por docentes da instituição, nas plataformas Coursera e Veduca. A Coursera (pt.coursera.org/usp) tem opções nas áreas de Administração, Economia e Negócios, História, Ciência da Computação e outras. Alguns oferecem certificação mediante pagamento de taxa. A Veduca (veduca.org) oferece as capacitações em diversos recortes do conhecimento, incluindo Informática, Ciências, Saúde e temas sociais. Assim como na Coursera, o acesso é gratuito, mas também é possível fazer os cursos certificados pagando a tarifa.

Com 28 opções entre 4h e 42h de duração, a Coursera ensina Econometria Básica Aplicada e Gestão de Riscos e de Mudanças em Projetos, por exemplo. Para quem se interessa por temas bem diferentes desses, uma dica é o treinamento intitulado Processamento Neural de Linguagem Natural em Português. Já na Veduca, são 26 cursos com carga horária variável entre apenas 23 minutos até 45h. Nesta plataforma, há os títulos Probabilidade e Estatística e Design Sustentável, apenas para citar dois exemplos. Na plataforma, os interessados podem conferir mais detalhes sobre cada uma dessas capacitações.

Videogames ou Logística?

Pela Unicamp, as formações a distância gratuitas são oferecidos pela Escola de Extensão da universidade, na modalidade Mooc – Massive Open Online Course (que em português pode ser traduzido como Curso Online Aberto e Massivo), e também estão hospedados na Coursera. São 12 treinamentos com duração entre 3h e 25h. Há opções nas áreas de Tecnologia, Saúde, Educação, Letras e outras. Uma opção que desperta bastante interesse é o curso denominado A Complexidade Sensível: um Paralelo entre Videogames e Arte.

Mas se seu interesse é transporte e armazenamento, pode aprender com a capacitação intitulada Conceitos Básicos de Logística e Supply Chain. Se, no entanto, a preferência está no universo da Pedagogia, está à disposição o curso Escola 4.0 – Educação e Cultura Maker no Contexto da nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular) (https://www.extecamp.unicamp.br/adistancia.asp).

Meio ambiente ou Direito?

No Centro Paula Souza, as capacitações têm duração variável entre 6h e 50h, também na modalidade Mooc. São 19 opções. Alguns cursos dão direito a certificados. Se você se interessa pelo meio ambiente, por exemplo, vai gostar do curso Introdução à Monitoria Ambiental. Se, no entanto, prefere assuntos relacionados ao Direito, pode optar pela capacitação Gestão de Conflitos.

Para quem gosta de treinamentos rápidos, o Paula Souza também oferece os microcursos – capacitações curtas com conteúdos que oferecem visão geral e introdutória sobre temas diversos e novas tendências. Nesse universo, você pode escolher aprender sobre história da música, entender a importância de ler os livros clássicos ou criar cartazes pelo Canva (ferramenta on-line que ensina a criar designs). Para a inscrição, basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br e seguir as instruções.

Em todos os cursos, nas três instituições, não há necessidade de participar de qualquer processo seletivo nem existe limite de vagas.