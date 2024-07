Cursos gratuitos da USP, Unicamp e Paula Souza estão disponíveis

Nesses últimos dias das férias de julho, uma boa opção para enriquecer a bagagem de conhecimentos é aproveitar os cursos livres on-line gratuitos oferecidos por USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e pelo Centro Paula Souza (CPS), instituições vinculadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) do Estado de São Paulo. Os conteúdos são dinâmicos e incluem, além das videoaulas, atividades interativas e avaliações. Qualquer pessoa pode se inscrever e começar a estudar no horário mais conveniente. Há opções com menos de meia hora de duração e treinamentos um pouco mais longos – de até 50h.

A USP disponibiliza os cursos nas plataformas Coursera e Veduca, ministrados por docentes da instituição. A Coursera (pt.coursera.org/usp) tem opções nas áreas de Administração, Economia e Negócios, História, Ciência da Computação e outras. Alguns oferecem certificação mediante pagamento de taxa. A Veduca (veduca.org) disponibiliza treinamentos nas áreas de Informática, Ciências, Saúde, temas sociais e outros. Assim como na Coursera, o acesso é gratuito, mas também é possível fazer os cursos certificados pagando a tarifa.

Com 28 opções entre 4h e 42h de duração, a Coursera ensina Criação de Startups – Como Desenvolver Negócios Inovadores e Introdução à Gestão de Projetos. Já na Veduca, são 26 cursos com carga horária variável entre apenas 23 minutos até 45h. Nesta plataforma, é possível aprender Matemática Financeira ou Desenvolvimento de Produtos e Serviços, apenas para citar dois exemplos.

Na Unicamp, as formações à distância gratuitas são oferecidos pela Escola de Extensão da universidade, na modalidade Mooc – Massive Open Online Course (que em português pode ser traduzido como Curso Online Aberto e Massivo), e também estão hospedados na Coursera. São 12 treinamentos com duração entre 3h e 25h. Há opções nas áreas de Tecnologia, Saúde, Educação, Letras e outras. Quem se interessa por Cosmetologia, por exemplo, tem duas opções: Cosmetologia em Prol do Envelhecimento com Saúde e Beleza e Demonstração Prática de Manipulação de Cosméticos (https://www.extecamp.unicamp.br/adistancia.asp).

Paula Souza

No Centro Paula Souza, as capacitações têm duração variável entre 6h e 50h, também na modalidade Mooc. São 19 opções. Alguns cursos dão direito a certificados. Se você se interessa pelo estudo de Línguas, por exemplo, vai gostar de uma dessas três opções – Português Instrumental (estudo da Língua voltado à criação e à interpretação de textos), Inglês e Espanhol em nível básico.

Para quem gosta de treinamentos rápidos, o Paula Souza também oferece os microcursos – capacitações curtas com conteúdos que oferecem visão geral e introdutória sobre temas diversos e novas tendências. Entre as opções, temos: Como pesquisar na internet e combater fake news, Respeito e Tolerância à Diversidade e Por que procrastinamos. Para a inscrição, basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br e seguir as instruções.

Em todos os cursos, nas três instituições, não há necessidade de participar de qualquer processo seletivo nem existe limite de vagas.