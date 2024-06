Cursos de Programação e Fabricação Digital são destaques do Samsung Ocean

Até o fim de junho, o Samsung Ocean oferece uma gama diversa de aulas e cursos gratuitos, que acontecem nos formatos remoto e presencial. O programa de capacitação tecnológica da Samsung é conhecido por sua agenda mensal de atividades voltadas para o aprendizado de qualidade, tendo seus conteúdos ministrados por educadores da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que são parceiras da Samsung na iniciativa. Confira abaixo mais detalhes sobre a agenda do mês.

Destaques do Samsung Ocean em junho

Os interessados em aprender mais sobre programação podem participar das aulas remotas, marcadas para os dias 19 e 20 de junho, a partir das 18h (horário de Brasília). Elas terão como foco a consulta às bases SQL com a linguagem de programação Phyton. Também no formato remoto acontecem as aulas de Experiência do Usuário (UX), focadas em prototipação no-code de soluções digitais. Elas estão marcadas para os dias 26 e 28 de junho, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

As aulas presenciais, que acontecem no campus de Manaus, incluem três aulas da Trilha de Fabricação Digital com foco em eletrônica e microcontroladores, marcadas para os dias 17, 19 e 21 às 18h (horário de Brasília). A Trilha de Fabricação Digital conta ainda com duas aulas de desenvolvimento de protótipos nos dias 24 e 28 de junho, às 18h (horário de Brasília). Aulas de programação com foco em consulta às bases SQL com linguagem Phyton também acontecem presencialmente em Manaus. Elas estão marcadas para os dias 25 e 27 às 19h30 (horário de Brasília).

“O mês de junho está repleto de atividades gratuitas no cronograma do Samsung Ocean. O programa tem oferecido uma gama diversa de aulas e cursos, tendo como referência os principais temas do mercado de tecnologia atualmente, como programação, fabricação digital, inteligência artificial, experiência do usuário, digital health e muito mais”, afirma Eduardo Conejo, diretor de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

As atividades do Samsung Ocean são totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os interessados podem se inscrever pelo site www.oceanbrasil.com ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Confira a grade do Samsung Ocean até o fim do mês:

17/06

– [Trilha Digital Health] Aplicações de IoT na Área de Saúde

– [Trilha Programação] Aprendendo a programar em Python (Parte 4)*

– [Trilha de Fabricação Digital] Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital (Parte 1)*

18/06

– [Trilha IA] Deep Learning: Introdução com Keras e Python

– [Trilha Programação] Aprendendo a programar em Python (Parte 5)*

19/06

– [Trilha IoT] Laboratório de IoT em Cloud

– [Trilha de Programação] Consultando bases SQL com Python (Parte 1)

– [Trilha de Fabricação Digital] Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital (Parte 2)*

– [Trilha Desenvolvimento Agil] Desenvolvimento Ágil: Agile, Lean e Design Thinking*

20/06

– [Trilha de Programação] Consultando bases SQL com Python (Parte 2)

– [Trilha de Design] Tópicos de UX para IA: Experiências Omnicanal

– [Trilha de Desenvolvimento Ágil] Introdução à Modelagem de Sistemas: Modelando Casos de Uso

– [Trilha Wearables] Android Studio – Sensores para smartwatches com Wear OS 4*

21/06

– [Trilha de Design] Oficina de Usabilidade

– [Trilha IA] Avançando com Deep Learning

– [Trilha de Desenvolvimento Ágil] Introdução à Modelagem de Sistemas: Modelando Diagramas de Classe

– [Trilha de Fabricação Digital] Eletrônica/Microcontroladores para Fabricação Digital (Parte 3)*

24/06

– [Trilha Programação] Linguagem Python: aprendendo a linguagem (Partes 3 e 4)

– [Trilha de Desenvolvimento Ágil] Introdução à Modelagem de Sistemas: Prototipação

– [Trilha de Fabricação Digital] Desenvolvimento de Protótipos utilizando técnicas de Fabricação Digital (Parte 1)*

– [Trilha Digital Health] Aplicações de Wearables na Saúde*

25/06

– [Trilha de Programação] Consultando bases SQL com Python (Parte 1)*

26/06

– [TRILHA UX] Prototipação no-code de soluções digitais (Parte 1)

– [Trilha IA] Inteligência Artificial e Chats Inteligentes: Introdução

– [Trilha Digital Health] Aplicações de IoT na Saúde

– [TRILHA DESEN. ÁGIL] Desenvolvimento Ágil: DevOps GIT*

27/06

– [Trilha Ágil] Introdução ao Desenvolvimento Ágil

– [Trilha de Design] Tópicos de UX: Design de Serviços

– [Trilha Ágil] Desenvolvimento Ágil – DevOps Git

– [Trilha de Programação] Consultando bases SQL com Python (Parte 2)*

28/06

– [TRILHA UX] Prototipação no-code de soluções digitais (Parte 2)

– [Trilha Ágil] Desenvolvimento Ágil – DevOps Git

– [Trilha de BlockChain] Blockchain Não é Apenas Criptomoeda

– [Trilha de Fabricação Digital] Desenvolvimento de Protótipos utilizando técnicas de Fabricação Digital (Parte 2)*

*Atividades realizadas presencialmente no campus de Manaus.