Cursos de fevereiro no MIS trazem opções para gamers, cinéfilos e amantes de fotografia

O mês de fevereiro no MIS traz opções de cursos para amantes de games, cinema e fotografia. Os temas das aulas incluem roteiro de game, direção de arte, composição fotográfica e até produção de curta-metragem de terror.

Ao longo do ano, o MIS (instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo) oferece uma gama cursos práticos e teóricos, nas áreas de fotografia, cinema, música, videoclipes, história da arte, escrita e cultura geek, entre outras. Confira, abaixo, todas as opções de feveriero! Outros detalhes, como valores, datas, duração dos cursos e descontos, podem ser conferidos no site do museu: https://mis-sp.org.br/cursos/

Como fotografar com celular

01, 02, 05, 06 e 07 de fevereiro, das 15h às 18h

O curso é voltado para quem fotografa com smartphones no dia a dia e quer aprender técnicas básicas, iluminação e pós-produção de imagens. Nas aulas, serão abordados conceitos sobre sensores para fotografia digital, equipamentos utilizados em celulares, acessórios e lentes, programas de edição e aplicativos, além de dicas de composição, linguagem e iluminação natural. O curso permite ao aluno aprimorar sua forma de fotografar viagens, fazer retratos de eventos e de seu cotidiano de forma criativa e atual.

Roteiro de game: criação e escrita de narrativas para jogos digitais

01, 07, 08 e 09 de fevereiro, das 19h às 22h

O curso tem como propósito apresentar os principais fundamentos da escrita de roteiros para peças audiovisuais interativas, com foco no universo dos jogos digitais. Será abordado de que modo a jogabilidade – isto é, a mecânica – de um game se alia aos elementos estruturantes de uma narrativa, fornecendo ao público conceitos e ferramentas que auxiliam no processo de “videoescritura” de projetos próprios. Serão identificadas, ainda, as práticas de storytelling em voga na indústria dos jogos digitais, bem como as potencialidades e limitações específicas de diferentes gêneros e formatos de games.

Composição fotográfica

06, 08, 20, 22, 27 e 29 de fevereiro, das 19h às 22h

O objetivo do curso é que os participantes tenham uma base para começar a clicar de maneira consciente e criativa através do olhar fotográfico. Com os ensinamentos de enquadramento e composição considerados clássicos, exemplificados na parte teórica da aula, o aluno estará apto a fotografar com parâmetros, buscando filtrar o que registra através do aparelho, possibilitando que suas imagens obtenham uma estética artística.

Processo criativo para roteiristas

15, 20, 22, 27 e 29 de fevereiro e 05 de março, das 10h às 12h

Voltado para estudantes de comunicação, escritores, dramaturgos e roteiristas, independentemente do seu nível de experiência, o foco do curso é explorar as fases essenciais do planejamento e da produção de roteiros, elementos cruciais para guiar e dar forma a qualquer obra audiovisual. Ao integrar teoria e prática, as aulas oferecem uma imersão nos métodos de criação utilizados por roteiristas e escritores. Desde estratégias conceituais até a aplicação prática, os participantes serão conduzidos por um caminho que explora não apenas a técnica, mas também a expressão artística inerente à criação de roteiros.

Direção de arte

19, 21, 26 e 28 de fevereiro e 04, 06, 11 e 13 de março, das 19h às 21h30

Você sabia que tudo o que você vê em uma cena tem direção de arte? Mas o que faz um diretor de arte? Ele traduz as diretrizes estéticas dadas no roteiro e torna concretas as propostas idealizadas pela direção na realização de um projeto audiovisual. No curso para iniciantes, é possível aprender os principais conceitos e adquirir ferramentas valiosas para ingressar em uma equipe de arte.

Produção de curta-metragem de terror independente

19, 21, 23, 26 e 28 de fevereiro e 01 de março, das 19h às 22h

O curso tem como objetivo entender o gênero terror no cinema e suas convenções e estudar como sair de uma ideia, passando pelo roteiro, pré-produção, filmagem e pós-produção de forma teórica e prática. O intuito é ser um grande laboratório de cinema coletivo independente, onde os participantes irão produzir um curta de terror. Após a oficina, os professores editam e finalizam o filme, compartilhando com os participantes, que terão a liberdade para explorá-lo em exibições na internet ou em festivais de cinema.

Ainda dá tempo…

O curso “Uma breve história da monstruosidade”, que inicia em 29 de janeiro, ainda possui vagas disponíveis! Confira todos os detalhes: https://mis-sp.org.br/agenda/categoria/cursos/

