Cursos de férias: São Paulo Escola De Dança abre inscrições para extensão cultural

A São Paulo Escola de Dança – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Associação Pró-Dança e direção artística de Inês Bogéa –, está com diversos processos seletivos abertos para os Cursos de Extensão Cultural nas férias de julho. As inscrições estão abertas até 22 deste mês no site e todas as aulas serão online e gratuitas.

Os cursos oferecidos no período são: Escrita de Projetos de Dança nas Leis de Incentivo e Editais, com os professores Fernanda Nicolini e Pedro Silva; Dança Educação: Práticas Didáticas para crianças de 6 a 10 anos na educação formal, com Carolina Romano e Mariana Floriano; e Dança Educação: Dança Contemporânea para Adolescentes e Jovens em Escolas Livres de Dança e Projetos Sociais, com as docentes Cibele Ribeiro e Melina Sanchez.

A carga horária dos cursos é de 32h, com aulas de segunda a sexta-feira, das 18 às 22h, e nos sábados e domingos, das 8h30 às 14h30. As aulas começam no dia 29 de junho e seguem até 5 de julho. A idade mínima para se inscrever é de 16 anos com tempo mínimo de vivência em dança, conforme cada edital. O candidato à vaga deverá preencher formulário cujo link estará disponível no edital e submeter toda a documentação necessária solicitada, incluindo um currículo e uma carta de intenções.

Os cursos têm a curadoria de Inês Bogéa, diretora artística e educacional da São Paulo Escola de Dança e do superintendente educacional da SPED, José Simões.

Escrita de Projetos de Dança nas Leis de Incentivo

O curso tem como objetivo orientar sobre a redação de projetos de dança voltados às principais leis de incentivo fiscal e editais de fomento. O conteúdo aborda as etapas de elaboração de um projeto cultural para dança e o funcionamento das principais leis de incentivo. Além disso, também traz os pontos comuns em editais e a escrita técnica, proposta e conexão com argumento e planilha orçamentária.

O público-alvo são artistas e produtores ligados à área da dança a desenvolverem suas propostas artísticas por meio de projetos culturais. Os docentes são Fernanda Nicolini e Pedro Silva.

Dança Educação: práticas didáticas para crianças de 6 a 10 anos

O curso aborda práticas de ensino da dança na escola, para crianças de 6 a 10 anos (ensino fundamental, nos anos iniciais). O conteúdo também apresenta um recorte das danças do Brasil e dos diversos processos criativos em dança no universo escolar.

O público-alvo é preferencialmente formado por professores das redes públicas e privadas de ensino. O objetivo é apresentar os fundamentos que constituem a dança como linguagem na perspectiva corporal, espacial, rítmica e expressiva, com propostas pedagógicas adequadas às faixas etárias indicadas. As professoras deste curso são Carolina Romano e Mariana Floriano.

Dança Educação: Dança Contemporânea para Adolescentes e Jovens

O curso aborda de forma panorâmica as possibilidades de ensino da dança contemporânea para adolescentes e jovens em escolas livres de dança, academias e projetos sociais. O objetivo é apresentar contextos, conteúdos e propostas pedagógicas adequadas às faixas etárias indicadas, para qualificar o ensino da dança no universo da educação não formal. As docentes deste curso são Cibele Ribeiro e Melina Sanchez.

SERVIÇO

Processo Seletivo – Cursos de Extensão Cultural

São Paulo Escola de Dança

Inscrições: de 24/5 até 22/06

Período das aulas: 29 de junho a 5 de julho de 2024

Formato: Online

Editais:

Escrita de Projetos de Dança nas Leis de Incentivo e Editais

Dança Educação: práticas didáticas para crianças de 6 a 10 anos na educação formal

Dança Educação: Dança Contemporânea para Adolescentes e Jovens em Escolas Livres de Dança e Projetos Sociais