Cursos de férias são oportunidade de desenvolvimento para as crianças

Os cursos de férias para crianças são extremamente importantes por inúmeras razões. Em primeiro lugar, a chance de se aprimorar e desenvolver habilidades em diversos campos, como artes, esportes, ciência e tecnologia, é algo que a criança nem sempre aborda no tempo regular do ano letivo. Em segundo lugar, é uma ótima oportunidade para se socializar – as crianças fazem amizades, interagem com outras crianças, atividades cruciais para o desenvolvimento social.

Manter a mente ativa durante as férias é outro benefício essencial dos cursos de férias. Eles são fundamentais para garantir que não haja perda de aprendizado em relação ao que as crianças absorveram durante o período escolar. Também ajuda a manter as crianças engajadas em atividades desafiadoras e pedagógicas.

Da mesma forma, os cursos promovem a diversificação e o desenvolvimento pessoal, melhorando a independência, garantindo confiança e a capacidade de lidar com desafios, sem ajuda externa.

O Colégio Marista Arquidiocesano, localizado na Zona Sul de São Paulo (SP), é um exemplo de instituição de ensino que se dedica a dar essa oportunidade ao público infantil. Neste ano, de 1 a 12 de julho, acontece o “Espaço SiderArqui”, curso de férias para as crianças do 2º ao 5º ano, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais, que terá como temática o “Universo”.

A programação está recheada de atividades planejadas, de acordo com cada faixa etária: oficinas temáticas diversas, experiências científicas com atividades de astronomia, robótica e tecnologia, atividades esportivas em ambiente externo, diversos jogos com bola, brincadeiras livres monitoradas, culinária, pintura facial, roda de história, caça ao tesouro, “engenhoteca”, sessão de cinema com pipoca, palco com música, oficina de pintura facial, “lançamento de foguetes”, piquenique no bosque, atividades no planetário, observação do céu pelo telescópio, entre outras.

De acordo com a coordenadora do período Integral do Colégio Marista Arquidiocesano, Patrícia Tejada, esse tempo aproveitado durante o período de férias, irá proporcionar experiências que as crianças irão carregar durante toda a vida.

“A variedade de experiências oferecidas pelos cursos de férias expande a mente dos pequenos e os expõe a novos tipos de atividades com as quais podem se apaixonar e talentos que eles podem cultivar em outras áreas. São uma ferramenta valiosa para o crescimento e o desenvolvimento geral de uma criança, integrando-o de forma equilibrada com a aprendizagem, a interação e a diversão”, reforça a professora.

