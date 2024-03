Cursos de Etecs e Fatecs de SP obtêm alto índice de aprovação de ex-alunos

Um levantamento realizado pela Pesquisa de Avaliação Institucional – Web Sai 2023 com egressos de 2020 das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo aponta o grau de satisfação com os cursos oferecidos pelas unidades do Centro Paula Souza (CPS).

As diversas modalidades de ensino das Etecs e Fatecs receberam avaliações positivas de 98% dos entrevistados. Os números ressaltam também que para 96% dos ex-alunos das Faculdades de Tecnologia, a graduação contribuiu para a evolução na carreira. Esse mesmo índice aparece nas Etecs, quando a pergunta é sobre o atendimento às expectativas dos egressos.

A pesquisa avalia a percepção dos jovens em relação à relevância de suas formações e ao ingresso no mercado de trabalho. O levantamento é uma importante ferramenta institucional para auxiliar na promoção da qualidade de ensino e nortear as equipes de gestão nas tomadas de decisões.

Conheça alguns resultados da pesquisa:

Etecs

O levantamento com egressos apontou que, após a conclusão de um curso técnico, 65% dos alunos seguiram o incentivo das unidades de ensino e deram continuidade aos estudos, sendo a graduação a opção para 46% dos entrevistados. Os cursos escolhidos estão relacionados à formação concluída na Etec em 39,4% dos casos.

Antes de começar um curso técnico, 55% dos egressos não trabalhavam. Depois de finalizar a habilitação, 77% dos entrevistados declararam estar no mercado de trabalho. As grandes e médias empresas são as principais fontes empregadoras dos técnicos (47%) formados pelas Etecs do CPS.

Além de avaliar satisfatoriamente os cursos que concluíram, 96% dos participantes da pesquisa indicaram que a formação nas Etecs atendeu às expectativas e teve impacto positivo na vida profissional (85%).

Fatecs

O nível de conhecimentos adquiridos ao longo do Ensino Superior de Tecnologia em relação ao que é exigido no trabalho atual foi bem avaliado por 82,5% dos egressos. Os jovens também indicaram que aprenderam na graduação o que é exigido nas atividades professionais (81,5%).

Dos que responderam às perguntas, 91% se declararam ativos no mercado de trabalho. Desses, 71% disseram estar atuando na área em que se formaram. O levantamento aponta ainda que 60% dos entrevistados trabalham em uma grande ou média empresa. Os salários de 46% dos jovens estão entre 2 e 5 salários mínimos. Para 15,6%, o rendimento fica entre 5 e 10 salários mínimos.

Segundo os participantes da pesquisa, o diploma da Fatec contribuiu para a evolução da carreira. Para os tecnólogos, o curso superior gratuito elevou o desempenho profissional (56%), impulsionou a mudança para um emprego melhor (15%), ajudou a aumentar a renda (10%) e ainda colaborou na conquista de uma promoção no trabalho (4,5%).

Sobre o CPS

Autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza é a maior rede estadual de ensino professional da América latina. Com o ensino oferecido nas Etecs e Fatecs, a instituição promove a educação pública de qualidade, visando o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Estado de São Paulo.

O CPS administra 228 Etecs, 77 Fatecs e 552 Classes Descentralizadas (unidades que oferecem curso técnico ou integrado, sob a administração de uma Etec). Atualmente, a instituição está presente em 363 municípios paulistas.