Curso ‘Primeira Cena’ promove palestras gratuitas e abertas ao público sobre formação em artes cênicas

A 3ª edição do curso online e de atuação Primeira Cena apresenta novidades para os amantes das artes do palco. Nos dias 13 e 27 de julho, às 15h, o público pode acompanhar palestras virtuais gratuitas sobre teatro e formação.

As atividades são ministradas pelo dramaturgo, diretor e programador cultural André de Araújo e o ator Rodrigo Fregnan. A dupla parte das suas vivências nas artes cênicas para apontar caminhos possíveis para os atores. Esses encontros contarão com tradução em Libras de Rosimeire Santos.

Sobre os palestrantes:

André de Araújo

Dramaturgo, diretor teatral e programador cultural. Bacharel em Artes Cênicas – Direção Teatral e mestre em Cultura e Informação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Atuou no Centro de Pesquisa Teatral (CPT) coordenado por Antunes Filho, participando de trabalhos como Senhora dos Afogados, A falecida Vapt Vupt, Policarpo Quaresma e Lamartine Babo. Desenvolveu diversos trabalhos como ator, diretor e dramaturgo, com artistas e grupos diversos, como Francisco Carlos, Cia. Sumo e Garbo&co. Possui vasta experiência profissional em gestão cultural e formação artística, trabalhando como orientador de grupos e assistente de curadoria do Projeto Ademar Guerra – Secretaria de Cultura do estado de SP (2012 a 2015), foi coordenador de ação cultural no CEU Quinta do Sol (2012/2013) e professor substituto do curso de Produção Cenica-UFPR. É, desde 2018, colaborador do Sesc-SP, onde atualmente é assistente técnico da Gerência de Ação Cultural.

Rodrigo Fregnan

É o novo professor do Projeto Primeira Cena, integrando a equipe pedagógica da 3ª edição. Nasceu na cidade de São Paulo em 1975. Começou a praticar exercícios poéticos aos 14 anos. Aos 24, lançou seu primeiro livro de poesia, “Alfabeto de Ventanias” (Atrito Art Editorial, 2000). Ator formado desde 97, já atuou em mais de 40 espetáculos, escreveu 14 peças (9 foram encenadas), dirigiu 8 delas e atuou também em vários projetos audiovisuais, entre séries, longas e curtas. “Ciclíptico & Outras Ventanias” é seu segundo livro de poemas.

Sobre o Primeira Cena

Por meio da Lei de Incentivo à Cultura e com o apoio do Instituto Gaius Maecenas, o curso de teatro, cinema e interpretação para audiovisual “Primeira Cena” é idealizado por Erick Gallani. A iniciativa tem o objetivo de garantir uma formação online para alunos de todo o Brasil.

Ao explorar novas metodologias e ensino digital, o “Primeira Cena” busca sensibilizar e impulsionar o entendimento e a criatividade no contexto do trabalho do ator. Neste sentido, o curso tem como proposta introduzir os estudantes ao método da atuação desenvolvido por Gallani nos últimos 12 anos como docente, a partir de conteúdos teóricos e atividades práticas, como exercícios de improvisação, de escrita, de construção de cenas e de atuação por meio de referências filosóficas, literárias, cinematográficas e das artes plásticas, que serão apresentadas pelos orientadores.

Entre os objetivos do curso estão oferecer aparatos técnicos e teóricos para que os alunos/atores passem por todas as etapas da criação de uma cena; desenvolver alunos/atores para possíveis projetos futuros; dotar os alunos/atores de noções de teatro em todas as áreas, passando da dramaturgia à direção de arte, direção e interpretação; e realizar uma mostra final de todas as cenas e um espetáculo teatral com o resultado das melhores cenas criadas ao longo do curso, que serão gravadas e transmitidas online por este link aqui.

“Na verdade, nossa pretensão não é formar necessariamente artistas, mas, sim contribuir na difusão da arte e da cultura, auxiliando na formação de público. Esse é o nosso grande sonho”, afirma Gallani.

FICHA TÉCNICA

Idealização e Coordenação: Erick Gallani | Coordenação de Produção: Roberto Gallani | Coordenação Pedagógica: Débora Rios | Palestrantes convidados: André Araújo e Rodrigo Fregnan | Tradutora de Libras: Rosimeire Santos | Transmissão Online: Thiago Capella – Circulus Ópera | Fotos: Humberto Calligari | Assessoria de imprensa: Bruno Motta Mello e Verônica Domingues – Agência Fática | Apoio: Instituto Gaius Maecenas | Realização: Ministério da Cultura

SERVIÇO

Palestras do Primeira Cena

1ª PALESTRA: 13 de julho, sábado, às 15h

2ª PALESTRA: 27 de junho,sábado, às 15h

Todas as palestras serão gratuitas, transmitidas ao vivo através do canal da Práxis Arte por este link aqui. Esses encontros contarão com tradução em Libras de Rosimeire Santos.

Indicações: público em geral, jovens estudantes de atuação, atores e pessoas interessadas de todo o Brasil que queiram desenvolver técnicas para o trabalho do ator e saber mais sobre o fazer artístico teatral.

Informações: entre emcontato pelo e-mail projetoprimeiracena@gmail.com / WhatsApp (11) 97728-9720 / Instagram @projeto_primeiracena