Curso para gestantes do Hospital da Mulher acolhe e orienta futuras mamães andreenses

Realizado mensalmente, o curso para gestantes do Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, de Santo André, é um momento de acolhimento e preparo das futuras mamães para o aguardado nascimento dos bebês, além aproximar as famílias dos profissionais que irão assisti-las, da internação à alta. Durante três horas, são fornecidas orientações sobre os cuidados pré e pós-parto.

“Com a proximidade do nascimento do bebê, aumentam as dúvidas da gestante sobre o parto. Mitos e falta de informação podem gerar medo, em especial nas mamães de primeira gestação (primigestas). Nosso Hospital da Mulher é uma referência e o curso é uma forma de cuidar com mais carinho da nossa gente”, pontua o secretário de Saúde, Gilvan Júnior.

O curso é ministrado por equipe multidisciplinar e coloca obstetras, neonatologistas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, musicoterapeutas e dentistas, dentre outros profissionais, em contato com as gestantes e seus acompanhantes. “O principal objetivo é preparar a mulher e o acompanhante que ela escolher para uma experiência positiva, ativa e consciente da gestação e do parto”, detalha a diretora técnica do Hospital da Mulher, Ana Paula Ponceano.

Experiência – Grávida do primeiro filho, a fotógrafa Raquel Alves participou da terceira edição deste ano do curso, realizada neste mês na Casa da Gestante, anexa ao Hospital da Mulher (Rua América do Sul, 285 – Parque Novo Oratório). “É uma experiência muito positiva e me tranquilizou”, relata ela, que faz o pré-natal na unidade de saúde do Jardim Ana Maria.

O analista Renato Vancini, acompanhante de Raquel e futuro papai, conta que eles estavam apreensivos, mas o curso serviu para amenizar a ansiedade e trazer mais segurança. “Nos sentimos acolhidos e foi bom saber que o hospital tem toda essa preocupação. As pessoas que falam são bem preparadas. Achei sensacional”, comenta.

As inscrições para o curso, que é gratuito, são feitas nas unidades básicas de saúde. Atualmente, são 20 vagas oferecidas às gestantes e seus acompanhantes – outras dez são ofertadas internamente para mulheres em pré-natal de alto risco.

Como o Hospital da Mulher passa por obras de requalificação, dentro do programa Qualisaúde, a ação deixou de ocorrer no auditório e foi transferida para a Casa da Gestante. Após as reformas, a expectativa é receber novamente um número maior de participantes.

“No curso, os profissionais abordam temas como as mudanças da mulher no período gestacional, o papel do acompanhante, o parto e o pós-parto, a saúde mental na gestação, além de tratar das fases finais e mais desafiadoras vividas pelas mamães até o grande dia”, explica Maria Solidade Nantes, gerente de Enfermagem e Cuidados do Hospital da Mulher.

Após o curso, os participantes realizam uma visita guiada pelo hospital e recebem orientações detalhadas sobre todo o processo, que começa na recepção e passa por setores que podem fazer parte da rotina no dia do parto: internação; sala de observação do Pronto Atendimento; pré-parto; Centro de Parto; e Alojamento Conjunto. O cronograma de 2024 já conta com outras nove datas reservadas: 26 de abril; 24 de maio, 28 de junho; 26 de julho; 30 de agosto; 27 de setembro; 25 de outubro; 29 de novembro e 20 de dezembro.

Mãe Andreense – O Hospital da Mulher conta, desde 2023, com o programa Mãe Andreense, que incentiva as gestantes a comparecerem regularmente às consultas de pré-natal na rede municipal de saúde de Santo André.



Todas as mulheres que fazem o parto na unidade hospitalar ganham o kit do programa, que conta com itens de higiene, fralda, cobertor, trocador, troca de roupa para o bebê, além da bolsa maternidade. O Mãe Andreense é uma iniciativa do Núcleo de Inovação Social em parceria com a Secretaria de Saúde.