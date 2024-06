Curso gratuito da USP oferece a universitários o passo a passo para abrir uma startup

Dirigido a estudantes universitários que pretendem ter um CNPJ e formalizar uma startup, o curso Consolidando empresas: Estrutura jurídica e financeira está disponível gratuitamente na plataforma Coursera. A iniciativa é do Núcleo de Empreendedorismo da USP (NEU), realizada em parceria com a Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados (BZCP), e traz atualizações que acompanham as constantes mudanças na legislação, cronograma flexível e conteúdo acessível a todos, independentemente da experiência prévia. As inscrições estão disponíveis clicando aqui.

O curso, que tem duração total de 12 horas, conta com a presença de profissionais nas áreas de Direito, Contabilidade e Investimento, para que os participantes aprendam como oficializar uma empresa. É possível entender como conseguir um CNPJ, como oficializar uma sociedade e os detalhes sobre os tipos de capital S.A., Ltda. e Eireli; também os diferentes tipos de contratação, regulamentação; como funcionam investimentos e valuation (cálculo do valor financeiro da empresa) para startups; conceitos básicos em planejamento fiscal e gestão financeira; como funciona a proteção intelectual, entre outros temas importantes para iniciar um negócio.

São quatro módulos disponíveis:

Primeiros Passos, contendo estruturas jurídicas recentes;

Proteção Intelectual, com tópicos como propriedade intelectual e suas diferentes famílias (propriedade industrial, direitos autorais, proteção de marcas e softwares), e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

Gestão Financeira, abordando impostos: tipos e como afetam o seu negócio, regimes tributários, cases voltados à área de tecnologia e direito trabalhista;

Valuation e Investimentos, sobre os diferentes estágios de investimento para a sua startup, como e por que buscar investimento na hora certa, como calcular o valuation da sua startup e contratos comuns usados com investidores.

No final, os participantes estarão familiarizados com os principais conceitos, ferramentas e princípios de como regulamentar sua empresa, como geri-la financeiramente, como encontrar o seu modelo de negócio e como lidar com investimentos e investidores. Além de vídeos, há sugestões de leituras e questionários.

Mais informações sobre o curso Consolidando empresas: Estrutura jurídica e financeira estão disponíveis neste link.