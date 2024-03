Curso Formação para Cidadania gera desenvolvimento pessoal e integração profissional

A capacitação de adolescentes e jovens, especialmente em situação de vulnerabilidade social, para o mundo do trabalho compõe um dos eixos principais de atuação do CAMP Pinheiros. Uma ação importante desenvolvida nesse aspecto é o Programa Formação para a Cidadania, que tem como objetivo despertar a reflexão crítica, a autonomia e o fortalecimento da cidadania, bem como proporcionar habilidades e atitudes exigidas no mercado de trabalho.

A ação é gratuita e muito bem avaliada pelos participantes na faixa etária de 15 a 22 anos. Ao final do processo todos respondem a um questionário interno para a instituição social entender melhor o contexto geral do programa. A pesquisa mais recente mostra que o desenvolvimento pessoal é um dos diferencias do curso e aparece no topo da lista. Na sequência, a melhor avaliação diz respeito a integração ao mundo do trabalho.

Para o Head de Gente & Gestão do CAMP Pinheiros, Rogerio Correa, trata-se de um programa social muito bem-sucedido que está ativo desde a fundação da instituição, há mais de 40 anos, e possibilitou preparar e alavancar a entrada de milhares de adolescentes e jovens no mundo do trabalho. “Oferecemos uma grade muito completa que atende as necessidades do mercado atual. Assim, além de desenvolvermos a integração social e promoção humana, também contemplamos o acesso à cultura esporte e lazer por meio da participação cidadã”, afirma.

Outro ponto importante do programa é a parceria que o CAMP mantém com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), na qual permite que os adolescentes e jovens se conectem a outras oportunidades e visões do mercado de trabalho. Desta forma, abre campo para que eles atuem como empreendedores, já que estimula comportamentos e características com esta finalidade, e além disso, também os prepara para as dificuldades apresentadas no mercado de trabalho.

A pesquisa também mostra que os participantes reconhecem que o curso abre espaço para a melhoria do relacionamento em grupo e o conteúdo como um todo ajuda a ampliar o leque de conhecimentos.

Empresa fictícia

O trabalho realizado por eles para a conclusão do curso é a formação de uma empresa fictícia com todos os elementos necessários para montar um empreendimento e um vídeo final com os resultados que alcançaram. O projeto final tem feedback de um profissional do mercado e de alguém do Sebrae, que trazem insights importantes para os jovens ampliarem o conhecimento adquirido no curso.

Em muitos casos, o curso de Formação para a Cidadania também abre portas para inclusão de adolescentes e jovens no Programa de Aprendizagem. Ao logo dos anos, a ação já resultou na inclusão de mais de 25 mil pessoas no mundo do trabalho, graças as mais de mil empresas parceiras no programa.

Sobre o CAMP Pinheiros

O CAMP Pinheiros – Centro Assistencial de Motivação Profissional – é uma entidade com DNA social que atua, há 46 anos, na inclusão social e no desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes, jovens, adultos e idosos. A Organização já atendeu, de forma gratuita, mais de 70 mil pessoas em cursos profissionalizantes, oficinas de geração de renda, atividades que envolvem experiências lúdicas, educativas e de imersão cultural e de lazer, assim como proteção especial das atividades no Centro Dia para Idosos. Ao longo dessa história, mais de 25 mil adolescentes e jovens foram inseridos no mundo do trabalho por meio do Programa Aprendiz com o apoio e das mais de 1.000 empresas parceiras, que contribuem para viabilização e execução dessa e outras ações.