Curso de verão da USP introduz aspectos linguísticos da Libras

Em fevereiro de 2024, a Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP promoverá o curso de difusão ‘Uma introdução à linguística da Libras’, parte do programa Cursos de Verão da FFLCH. O curso online ocorrerá entre os dias 5 e 8 de fevereiro, de segunda a quinta-feira, das 19h às 21h, pelo Google Meet. As inscrições gratuitas podem ser realizadas entre 26 e 28 de janeiro, pelo Sistema Apolo e, caso haja mais de 80 interessados, será realizado um sorteio no dia 29.

Aberto ao público geral, o curso é ministrado por Juliane Farah Arnone, doutoranda em Linguística pela USP, e abordará o histórico do estudo das línguas de sinais, assim como aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos da Libras. O curso é introdutório e não exige conhecimento prévio da Libras ou de linguística — os principais conceitos linguísticos abordados no curso serão introduzidos no primeiro dia. Não haverá intérprete de Libras.

Diferentemente das línguas orais, que são produzidas pelas cordas vocais e recebidas por meio da audição, as línguas de sinais são produzidas pela mão e pelo corpo. “Essa diferença de modalidade é interessante de ser estudada, pois fornece elementos para se entender o fenômeno da linguagem humana de maneira geral”, explica a ministrante. Para estudar as línguas de sinais, novas categorias de análise linguística são introduzidas, como configuração de mãos, localização, movimento e orientação da palma da mão; aspectos que serão abordados no curso da FFLCH.

“Entender o funcionamento linguístico das línguas de sinais é fundamental para fomentar o diálogo com a comunidade surda e para o enriquecimento cultural que todo aprendizado sobre as línguas proporciona”, explica Juliane, reforçando que o estudo da Libras é importante para que recursos de acessibilidade sejam empregados de forma mais eficiente na sociedade.