Curso de Psicologia da USCS tem reconhecimento renovado pelo CEE por cinco anos

O Curso Superior de Psicologia (Bacharelado e Licenciatura) da USCS (Universidade de São Caetano do Sul) obteve a renovação de seu reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme Portaria do Conselho Estadual de Educação CEE GP 065/2024, de 5/3/24, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na data de 6/3/2024. O período de cinco anos representa o prazo máximo ao qual podem ser concedidos o reconhecimento e a renovação de um curso de nível superior.

“O resultado da avaliação do curso de Psicologia da USCS, que recebeu conceito máximo de 5 anos em seu reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação, é uma grande vitória para o nosso curso. Desta forma, gostaria de parabenizar a todos os professores, alunos e funcionários administrativos por essa importante conquista”, comemora Leandro Prearo, reitor da USCS.

Sobre o curso de Psicologia da USCS

O curso de Psicologia da USCS tem a duração de 10 (dez) semestres e oferece duas possibilidades de formação (no bacharelado ou no bacharelado com licenciatura) que transitam tanto pelas temáticas tradicionais quanto pelas modernas, formando psicólogas (os) que são capazes de compreender, diagnosticar e intervir em projetos e processos individuais, grupais, institucionais e comunitários, de prevenção e promoção da saúde mental da população brasileira em sua mais ampla pluralidade de demandas e campos de atuação.