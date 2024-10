Curso de Medicina da FMABC recebe nota máxima em avaliação do MEC

O Centro Universitário FMABC, em Santo André, recebeu nesta terça-feira a confirmação de que seu curso de Medicina recebeu a pontuação máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC). Em um índice de 1 a 5, a instituição foi avaliada com a nota 5, um indicativo da excelência acadêmica e comprovação da qualidade dos serviços prestados ao ensino de futuros médicos.

Os avaliadores do Ministério destacaram diversos pontos na análise, elogiando a organização, competência e empenho dos profissionais do Centro Universitário, bem como o comprometimento para cumprir o projeto pedagógico do curso em questão. Também foram destacados os núcleos para apoio de professores e alunos, como o Nubem, que oferece suporte à saúde mental dos estudantes.

Além disso, o órgão do Governo Federal enalteceu as estruturas físicas oferecidas pela FMABC para seus alunos, como a biblioteca, os laboratórios de ensino e pesquisa e também as parcerias locais para campos de estágio, como o Centro de Saúde Escola Capuava, que conta com profissionais indicados pelo Centro Universitário e a atuação de estudantes em formação.

A nota do MEC é um referencial importante tanto para as instituições quanto para os alunos. A avaliação permite que os centros universitários possam identificar e seguir desenvolvendo seus pontos fortes, assim como corrigir possíveis pontos que podem ser revistos, garantindo assim uma qualidade de ensino cada vez maior.

A avaliação dos cursos universitários é feita periodicamente e tem como objetivo confirmar ou negar a competência de uma instituição para oferecer cursos em nível superior. Os avaliadores do MEC são professores e especialistas em formação acadêmica. O processo de visitas e análises na FMABC durou cinco dias.

“A nota máxima nos enche de orgulho e de um sentimento de merecimento. Sabemos a qualidade dos nossos profissionais, da magnitude das nossas estruturas e do esforço dos nossos estudantes. Continuaremos fazendo o máximo para garantir que os médicos se formem pela FMABC prontos para o mercado de trabalho”, explica David Uip, reitor do Centro Universitário.

O Centro Universitário FMABC

Criada em 1969 como Faculdade de Medicina do ABC, a instituição se desenvolveu nas décadas seguintes formando profissionais que se tornaram referências na área da saúde, e expandindo os horizontes ao ponto de contar atualmente com nove cursos de graduação além da Medicina (Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Tecnologia em Gestão Hospitalar, Tecnologia em Radiologia e Terapia Ocupacional).

A expansão e a qualidade do ensino fizeram com que em 2018 a instituição recebesse o status de Centro Universitário, ratificando a importância da FMABC na comunidade e também seu potencial em colaborar com o desenvolvimento de programas e projetos no campo da saúde e assistência médica da região do Grande ABC.

Atualmente o Centro Universitário FMABC está com inscrições abertas para os vestibulares dos seus cursos de graduação. É possível se cadastrar para o processo seletivo do curso de Medicina acessando o edital disponível no site www.vunesp.com.br/FABC2402, e para os demais cursos no endereço vestibular.fmabc.br.