Curso de jogos digitais é implantado na Etec de São Bernardo do Campo

A deputada estadual Carla Morando participou quinta-feira, dia 29/02, da abertura oficial do curso de programação de jogos digitais na Etec Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo. Pedido pela parlamentar ao Governo do Estado para ampliar as oportunidades de formação dos jovens para o mercado de trabalho e garantir a formação dos estudantes para setores em ascensão na era digital, o curso foi lançado em clima de muita festa com a participação de centenas de alunos e a animação de cosplayers de heróis e personagens do mundo digital.

“Fizemos este pedido porque, como coordenadora da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico, acompanho a evolução tecnológica e necessidades do mercado de trabalho. Também como deputada estadual que representa São Bernardo do Campo na Alesp, luto para ampliar as oportunidades de formação de nossos jovens. Por isso, buscamos cursos que estão em ascensão no mercado, garantindo a formação dos estudantes para setores que estão evoluindo na era digital”, explicou a deputada que solicitou o curso em audiência com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan, e a superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, em 19 de junho de 2023. Carla Morando atendeu pedido do vereador de São Bernardo do Campo, Ary de Oliveira.

De acordo com o diretor da Etec Lauro Gomes, Nelson Lavecchia Júnior, o curso teve grande procura e a primeira turma foi formada com 40 alunos. O professor também destacou a importância do apoio da deputada para conquista desta formação e em mais projetos da instituição. “Quero agradecer a deputada Carla Morando que é a grande responsável pela implantação deste curso. Ela é batalhadora nesta área da educação e nos ajuda demais. Todas as demandas que temos aqui na Etec, podemos contar com a deputada que está sempre de braços abertos para nos atender”, disse Júnior ressaltando que o curso será importante para a entrada dos jovens no mercado de trabalho já que “há uma necessidade muito grande de profissionais nesta área”.

Os profissionais de Programação de Jogos Digitais podem trabalhar em instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem programação para jogos digitais. Tem a oportunidade de atuar em empresas que desenvolvem aplicações para dispositivos embarcados, TV Digital, publicidade, simuladores, desenvolvimento de jogos educacionais, jogos corporativos e de reabilitação motora. “Estou imensamente feliz por contribuir para o futuro de vocês, afinal, além do entretenimento, os games e e-Sports tornaram-se opção relevante de carreira e formação no Brasil”, ressaltou a deputada que é autora do projeto de Lei nº 81/2024 que institui a “Semana Estadual do e-Sports”, que será celebrada anualmente na primeira semana do mês de outubro.

Segundo pesquisa Game Brasil, estima-se que três a cada quatro brasileiros praticam esta modalidade. “É um crescimento considerável. Por isso, precisamos criar políticas para fortalecer a modalidade e-Sports, despertar o olhar de patrocinadores e empresas e formar um importante nicho de desenvolvimento econômico. Tudo isto vai garantir ainda mais oportunidades no mercado de trabalho para os nossos estudantes do curso de programação de jogos digitais”, explicou a parlamentar que também luta por mais investimentos para a Fatec- Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Carla Morando é autora do projeto de lei nº 1114/2023 para que a Fatec também seja contemplada com os recursos do Programa Direto na Escola Paulista – PDDE, que são destinados ao Centro Paula Souza.

Especialistas da área também participaram do evento e ressaltaram para os estudantes dados do mercado e explicaram que o número de estúdios e de lançamento de empresas brasileiras no exterior tem crescido bastante, assim como o interesse de estúdios e publishers internacionais em investir no Brasil.

Participaram do evento a diretora de Operações – Brazil Games, Eliana Russi; o Head de Marketing – Xtreme.CX, Eduardo Gyurkovitz; o produtor do festival Up!ABC, Attila Freni; representando o Centro Paula Souza, a professora Sônia Charpentier; os assessores de relações parlamentares e de políticas públicas da Câmara Municipal de São Bernardo, Franklin Eboli, Oscar Nunes e Mário Tajata; o organizador da Anime Star, Sérgio Bergamo; o cosplay profissional Celso Peçanha Neto; Matheus Bovo Cabrera da 501st Divisão Brasil; e CosGeek com a sua equipe de Heróis da Alegria, entre outros.