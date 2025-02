Curso de compotas e geleias abre caminhos para novos negócios em Mauá

A Prefeitura de Mauá deu mais um passo importante para fortalecer o empreendedorismo local e gerar novas oportunidades para os trabalhadores da cidade. Nesta terça-feira (25), a Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, em parceria com a Secretaria de Segurança Alimentar, com o Sebrae, e o Senac, celebrou o encerramento do curso “Prepare e Venda Compotas e Geleias Artesanais”, uma iniciativa dos programas Sebrae Impulsiona e do Qualifica Mauá. Nesta aula final, a mesa ficou repleta com as guloseimas preparadas pelas alunas.

Durante os nove dias de formação, os participantes mergulharam no universo das compotas e geleias, aprendendo não apenas as melhores técnicas de preparo e conservação, mas também estratégias para transformar essa habilidade em uma fonte de renda. Com uma carga horária de 28 horas, o curso foi além da teoria, proporcionando experiências práticas que permitiram aos alunos desenvolver produtos de alta qualidade e diferenciação no mercado.

Mais do que um curso, essa capacitação foi uma oportunidade para os alunos acreditarem no próprio potencial e darem um novo rumo às suas trajetórias. Entre panelas e receitas, muitos descobriram um talento especial para a produção artesanal e vislumbraram um futuro mais promissor, com autonomia financeira e novas possibilidades de negócios.

A ação faz parte de um conjunto de iniciativas da Prefeitura de Mauá para capacitar os trabalhadores e incentivar o crescimento econômico da cidade. Ao investir na qualificação profissional e em parcerias estratégicas, a administração municipal reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a melhoria da qualidade de vida da população.

O encerramento do curso foi marcado por um clima de celebração e expectativa pelo futuro. Com a bagagem cheia de aprendizado, os participantes agora têm todas as ferramentas para transformar conhecimento em oportunidade. E esse é apenas o começo: a Prefeitura segue investindo na capacitação dos trabalhadores, abrindo portas para novas conquistas e fortalecendo o empreendedorismo em Mauá.