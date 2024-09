Curso de Atendimento à Mulher com Deficiência Vítima de Violência encerra inscrições com recorde de participantes

Começa na próxima segunda (09) o curso gratuito de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, que faz parte do programa TODAS in-Rede, com aulas on-line para profissionais da rede de apoio. Com recorde de inscrições, a nova turma começa com 1.074 inscritos.

Destinado a profissionais que integram redes de proteção, como promotores, delegados e outros colaboradores de delegacias e demais serviços sociais, o curso visa capacitar, gratuitamente, no acolhimento, assistência e orientação de mulheres com deficiência que tenham sido vítimas de violência ou de violação de direitos, com uma abordagem empática.

A iniciativa integra a Escola da Inclusão, parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Univesp.

O curso aborda os direitos das pessoas com deficiência e das mulheres, facilitando o atendimento em delegacias, assistências sociais e demais órgãos de serviço de atendimento ao público.

“O aumento significativo no número de inscrições para o curso demonstra o reconhecimento crescente da importância de capacitar profissionais para atender mulheres com deficiência vítimas de violência. O TODAS in-Rede desempenha um papel crucial na construção de uma rede de apoio mais inclusiva e empática, garantindo que essas mulheres recebam o suporte necessário para superar situações de violência e violação de direitos”, destaca a coordenadora do programa TODAS in-Rede, Caroline Reis.

Mulheres com deficiência

Dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência apontam que mais de 2,1 milhões de mulheres com deficiência residem no estado de São Paulo. Quando se trata de violência de gênero, o Observatório aponta que, no ano de 2022, foram emitidos mais de 600 boletins de ocorrência por mulheres com deficiência. Dos empregos formais ocupados por pessoas com deficiência, mulheres representam cerca de 39%.