Curso da SEDPcD de Liderança e Empoderamento Feminino tem recorde de inscritas

O curso de Liderança e Empoderamento Feminino, que integra o programa TODAS in-Rede, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), já recebeu 500 inscrições – um recorde para esta capacitação, que chega à sétima edição. A iniciativa tem o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher.

“O sucesso do TODAS in-Rede é reflexo da importância de discutir a liderança feminina e os direitos das pessoas com deficiência no cenário atual. Cada vez mais mulheres com deficiência se interessam neste assunto e ajudam o programa a cumprir seu propósito de formar uma rede. As inscrições também contam com mães, familiares, professores e amigos de pessoas com deficiência”, ressaltou Caroline Reis, coordenadora do programa TODAS in-Rede.

A capacitação reforça temas como trabalho, renda, autoestima, empoderamento e independência, saúde feminina, prevenção à violência, relacionamentos interpessoais, envelhecimento, habilidade socioemocionais, direitos, entre outros.

As inscrições seguem abertas até a próxima terça (30) e as aulas da nova turma serão transmitidas ao vivo, entre os dias 6 e 20 de agosto, das 19h às 22h. O curso é desenvolvido com ferramentas de acessibilidade, como Libras e audiodescrição, e conta com certificação.