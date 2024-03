Curso com Esther Góes: A Poesia de Apollinaire no MIS

Dias 27 e 28 de março, quarta e quinta-feira, e 4 de abril, quinta-feira, das 19h às 22h, a atriz e diretora Esther Góes ministra o curso A Poesia de Apollinaire no MIS (instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo).

Esse curso integra a pesquisa sobre André Breton (1896-1966) e Guillaume Apollinaire (1880-1918) que resultará no espetáculo Os Surrealistas e a Guerra, de Esther Góes e Ariel Borghi, que estreará ainda neste semestre.

A pesquisa promoveu uma reflexão sobre a atual crise mundial, ocasionada pelas graves questões sociais da atualidade, a partir da posição dos poetas surrealistas diante das duas Grandes Guerras do início do século XX.

Durante o curso, serão visitadas diferentes formas de encenação a partir da carreira da atriz Esther Góes no teatro, no cinema e na televisão, além de atividades de transposição da obra poética para a obra cênica de alguns Caligramas do poeta modernista Guillaume Apollinaire, escritos durante a Primeira Guerra. O Caligrama é um poema-imagem, um desenho, um telegrama, uma forma de linguagem poética que traduz as grandes mudanças da época do autor. Os participantes serão desafiados a traduzi-los em obra cênica.

Módulos

Aula 1 | Conversa com a atriz Esther Góes sobre sua carreira e as diferentes formas de encenação de seus trabalhos.

Aula 2 | Leitura, imersão e ensaio de criação cênica de alguns poemas Caligramas do poeta Guillaume Apollinaire.

Aula 3 | Execução e discussão pelos participantes dos Caligramas encenados.

Esther Góes é formada pela Escola de Arte Dramática (EAD-USP). Em 1970, estreou no musical “Hair”, dirigido por Ademar Guerra, e, em seguida, participou de montagens marcantes, como “O rei da vela”, “Não tenha medo de Virginia Woolf” e “Abajur lilás”. Na televisão, atuou nas novelas “Te contei?”, “O direito de amar”, “Elas por elas”, “Felicidade”, “Explode coração”, “Prova de amor”, “Amor e intrigas”, entre outras. Está em cartaz atualmente com a peça Ubu Rei de Alfred Jarry e estreia nesse semestre “Os Surrealistas e a Guerra”, a poesia de Breton e Appollinaire. Instagram @estheratriz

Serviço

Curso A Poesia de Apollinaire com Esther Góes

Datas 27 e 28 de março, quarta e quinta-feira, e 4 de abril, quinta-feira, das 19h às 22h

Valor – R$ 135,00

Desconto para pessoas a partir de 60 anos

A pessoa que irá fazer o curso deve ter 60 anos ou mais para ter direito ao desconto de 50% no valor, independentemente da idade da pessoa que adquiriu o curso, caso não seja o próprio aluno que tenha adquirido e feito o pagamento.

→ 10% de desconto após a 1ª compra (cupom MIS10OFF)

→ 30% de desconto na compra do 6º curso. Cursos comprados a partir de junho de 2021 (enviar e-mail para cursos@mis-sp.org.br)

→ Gratuidade na compra do 11º curso. Cursos comprados a partir de junho de 2021

→ 50% de desconto para professores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo (enviar e-mail para cursos@mis-sp.org.br com cópia do holerite atual mais documento de identidade. Limitado a 5 vagas por curso)

Para eventuais dúvidas, escreva para: cursos@mis-sp.org.br

Local – MIS

Presencialmente no auditório LABMIS

Av. Europa, 158 – Jardim Europa

São Paulo – SP, Brasil – CEP 01449-000

Telefone +55 [11] 2117-4777

Vagas: 64

Público: para maiores de 16 anos

Inscrições no link https://mis-sp.org.br/evento/esther-goes-e-a-poesia-de-apollinaire/