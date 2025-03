Curso capacita profissionais da saúde de Santo André no atendimento à população indígena

A Secretaria de Saúde de Santo André promoveu, entre novembro e março, um curso em parceria com a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e o Projeto Xingu para qualificar profissionais da rede municipal no atendimento à população indígena. A iniciativa buscou oferecer um acolhimento integral e humanizado, respeitando as especificidades culturais desse público.

A formação, organizada pela Escola da Saúde e pelo Grupo de Trabalho (GT) da Saúde dos Povos Indígenas, reuniu mais de 50 trabalhadores, incluindo Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), enfermeiros, dentistas, sociólogos, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionista e médicos, além de funcionários administrativos.

Para o secretário de Saúde, Pedro Seno, a capacitação fortalece o atendimento oferecido pela rede municipal:

“Muito importante qualificar as nossas equipes para realizar um atendimento ainda melhor para a população indígena que vive em nossa cidade. O curso trouxe um contexto humanizado, de olhar atento não apenas para essa população. O conteúdo sensibilizou os trabalhadores e ofereceu técnicas para acolher integralmente todas as pessoas, oferecendo cuidado humanizado e eficiente”, destacou.

Referência no atendimento à população indígena

Desde abril de 2024, Santo André mantém um consultório especializado na Clínica da Família Cidade São Jorge, tornando-se a primeira unidade de saúde do ABC a contar com uma equipe técnica voltada às demandas da população indígena. Atualmente, cerca de 300 indígenas utilizam a rede municipal de saúde, além de outros 331 moradores que se reconhecem como indígenas.

O curso, intitulado “Saúde da População Indígena em Contexto Urbano”, foi encerrado na última quarta-feira (12) com uma visita à aldeia multiétnica Filhos da Terra, localizada em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. A atividade teve o apoio da Secretaria de Educação, que cedeu um ônibus para transporte da comitiva.

Além dos profissionais da saúde, representantes da população indígena também participaram da formação e receberam certificações da Unifesp e do Projeto Xingu, consolidando o compromisso da cidade com um atendimento de saúde inclusivo e respeitoso.