Curso Ateliê Criativo oferece aulas de design de objetos em Mauá

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de design sustentável do Ateliê Criativo, destinado a jovens a partir de 16 anos da região de Mauá, São Paulo. O curso é focado no aprendizado de técnicas de design aplicadas à reciclagem de plástico, utilizando a abordagem Precious Plastic, uma abordagem inovadora desenvolvida pelo engenheiro e designer holandês Dave Hakkens, que utiliza máquinas e processos específicos para a reciclagem de plástico, unindo sustentabilidade e design.

O projeto busca promover a inclusão social, a capacitação profissional e o desenvolvimento de habilidades técnicas e criativas, além de contribuir para a sustentabilidade por meio do reaproveitamento de materiais. As inscrições podem ser realizadas pelo link.

Com 60 vagas disponíveis, o curso oferece uma oportunidade para quem deseja explorar o mundo do design e aprender a trabalhar com máquinas e processos específicos de reciclagem, alinhando criatividade e responsabilidade ambiental. As inscrições vão até o dia 6 de março, com as aulas iniciando em 17 de março.



A iniciativa é patrocinada por Engemet e Max Del, e é realizada pela e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural – ProAC.

Serviço

Ateliê Criativo – Design de Objetos

Inscrições: até 6 de março de 2025 | Link para inscrições

Lista de Seleção: 13 de março

Início das aulas: 17 de março de 2025Vagas: 60 vagas

Local: Mauá, SP