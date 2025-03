Curso aborda acessibilidade cultural para pessoas com TEA

O curso “Desenvolvimento de Projetos Culturais Acessíveis”, voltado para produtores culturais, chegou em sua segunda aula, agora com o foco em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A atividade acontece nessa quarta-feira (12/3), às 9h, na sede da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto (Rua Professor Mariano Siqueira, 81, Jardim América). A entrada é gratuita e aberta ao público.

Este encontro será coordenado pela pedagoga e docente de Atendimento Educacional Especializado, Mayra Zanetti. “A ação é essencial para avançarmos no processo de inclusão social e respeito às diversidades, a fim de garantir os direitos das pessoas com TEA ou qualquer outra diferença”, comenta.

Segundo ela, o processo de formação continuada dos produtores é para que eles possam romper as barreiras enraizadas historicamente e levar o conhecimento necessário para transpor a teoria em prática.

“Teremos um momento inicial para sensibilizar sobre o tema e desmistificar visões equivocadas e capacitistas com relação à pessoa com deficiência, para que cada participante possa sentir a importância das estratégias de adequações. Sem sentir, não acredito que a mudança seja possível”, destaca a pedagoga.

Para se tornar um projeto acessível para pessoas com TEA, Mayra pontua que o projeto cultural deve ter um olhar para cada etapa, desde o planejamento até a elaboração. Como por exemplo na ficha de inscrição, que precisa ter um campo para a pessoa poder dizer se possui alguma necessidade específica e nomear qual é, para que a equipe possa se preparar.

“Não há uma receita, pois teríamos que olhar para as especificidades de cada deficiência ou transtorno e, ainda assim, olhar para a pessoa inscrita para participar da atividade. Mesmo dentro da mesma ‘condição’, cada indivíduo é único”, afirma Mayra.

O curso Desenvolvimento de projetos culturais acessíveis é dividido em quatro aulas. O primeiro encontro aconteceu no dia 6 de março, com o produtor cultural, Justino Junior, e abordou a acessibilidade para cadeirantes. Todos os encontros são gratuitos e são contrapartidas previstas no edital da Lei Paulo Gustavo, que visa promover a formação e o desenvolvimento de atividades culturais.