Cursinho Singular Anglo tem novidades para 2025 e promove concurso de bolsas

Em quase seis décadas de atuação, o cursinho Singular Anglo, com unidades em Santo André e em São Bernardo do Campo, entende que a preparação dos estudantes para os vestibulares precisa iniciar com bastante antecedência.

Por isso, para colaborar com os candidatos a conquistarem a sua vaga na universidade, as matrículas para as novas turmas do Extensivo 2025 Tradicional e Medicina já estão abertas e, inclusive, no portal www.singular.com.br, para o concurso de bolsa que acontecerá nas duas unidades, no próximo dia 11 de dezembro (quarta-feira), às 15h e às 19h.

Para o próximo ano, foram preparadas algumas novidades como material Alfa Mais, listas de exercícios extras, projeto Med Mais, monitoria sem fila, atualidades toda semana, clube da escrita, treinamento para questões discursivas, Cine Singular, grupos de estudos, treinamento para o Provão Paulista e atividades de relaxamento.

O Extensivo Medicina é específico para a área médica e ministrado em período integral com carga semanal de até 70 horas, entre aulas e horários de estudos. Já o Extensivo Tradicional é oferecido nos períodos da manhã, tarde e noite e atende aos alunos que buscam uma vaga nas demais áreas. As aulas ocorrem no formato híbrido (presenciais e online) e por ficarem gravadas, os vestibulandos podem acessá-las a qualquer momento.

Ambos os cursos oferecem amplo programa de simulados e de revisão, aulas específicas de redação e para questões de alta complexidade, além do Estudo Dirigido, voltado para a organização de estudos do aluno e auxílio na resolução de exercícios, e o Projeto Tutoria, que consiste em um atendimento socioemocional e pedagógico personalizado através de uma equipe de tutores.

Depois da matriz, em São Paulo, o Singular é o maior cursinho Anglo do Brasil e, como reconhecimento de toda a qualidade do trabalho desenvolvido, foi contemplado pela terceira vez consecutiva em 2024 com o Prêmio Leão de Ouro, concedido pelo Sistema Anglo, na categoria Maior Aprovador Nacional no Sisu (Sistema de Seleção Unificada).



Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: Santo André – (11) 4990-4193 | WhatsApp: 97339-9968 / São Bernardo – (11) 4125-7034 | WhatsApp: 94241-2651.