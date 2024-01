Cursinho Singular Anglo promove concurso de bolsas

O cursinho Singular Anglo, com unidades em Santo André e em São Bernardo do Campo, já está com matrículas abertas para o curso pré-vestibular Extensivo 2024 – Tradicional e Medicina e também para os concursos de bolsas.

A atividade acontecerá nos dias 17 de janeiro (quarta-feira), às 15h, às 16h e às 19 horas e no dia 20 de janeiro (sábado), às 9h e às 10 horas. As inscrições devem ser feitas previamente no portal www.singular.com.br e o desconto será proporcional ao desempenho de cada candidato na avaliação.

O cursinho específico para a carreira médica, Extensivo Medicina, continua em período integral e conta com estudo dirigido, no qual o aluno tem a opção de estudar no próprio cursinho com o auxílio de monitores. Com a carga de 70 horas semanais, o vestibulando ainda recebe treinamento para questões discursivas e participa de simulados e das aulas de habilidade de alta complexidade.

Para as demais áreas, o Singular Anglo disponibiliza o Extensivo Tradicional, oferecido nos períodos da manhã, tarde e noite. Ambos os cursos ocorrem em formato híbrido, com aulas presenciais e on-line (ao vivo), as quais ficam gravadas e podem ser acessadas pelos vestibulandos quantas vezes forem necessárias, além de tutoria personalizada.

Depois da matriz, em São Paulo, o Singular é o maior cursinho Anglo do Brasil e, como reconhecimento de toda a qualidade do trabalho desenvolvido, foi contemplado no ano passado, pela segunda vez consecutiva, com o Prêmio Leão de Ouro, concedido pelo Sistema Anglo. A rede foi premiada na categoria Maior Aprovador Nacional no SiSU (Sistema de Seleção Unificada), que é a maior porta de entrada para as universidades públicas em todo o país.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: Santo André – (11) 4990-4193 | WhatsApp: 97339-9968 / São Bernardo – (11) 4125-7034 | WhatsApp: 94241-2651.

Serviço: Concurso de bolsas

Datas e horários:

17 de janeiro de 2024 (quarta-feira) – às 15h, às 16h e às 19 horas

20 de janeiro de 2024 – (sábado) – às 9h e às 10 horas

Inscrições: www.singular.com.br