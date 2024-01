Cursinho Singular Anglo faz revisão gratuita para a reaplicação da prova da Unifesp

No período de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, no horário das 9h às 12h40, o cursinho Singular Anglo realizará uma revisão presencial para a reaplicação da prova de conhecimentos específicos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Medicina. A revisão será gratuita e aberta ao público em geral e contará com material exclusivo.

A prova da Unifesp foi reagendada para o dia 7 de fevereiro em razão das chuvas e da falta de energia elétrica ocorridas em algumas regiões no dia 8 de janeiro.

“Durante uma semana, os nossos professores do Singular Anglo farão uma ampla revisão envolvendo as disciplinas de Matemática, Física, Química e Biologia”, explica o supervisor, Marcel Xavier de Souza.

Com vagas limitadas, a atividade acontecerá na unidade Santo André, localizada na Rua Cel. Alfredo Fláquer, 76 – Centro. As inscrições estão disponíveis em www.singular.com.br e, em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato pelo WhasApp: 97339-9968 ou 94241-2651.