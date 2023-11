Cursinho pré-vestibular para medicina chega a Santo André

O Hexag Medicina, cursinho pré-vestibular especializado em aprovação nos vestibulares públicos de medicina, escolheu Santo André para instalar sua primeira unidade no ABC, que deve ser inaugurada em janeiro de 2024. A empresa já conta com cinco unidades presenciais espalhadas pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e pretende aumentar esse número para oito no próximo ano.

Na unidade de Santo André, que está em fase final de instalação no bairro Jardim, a empresa estima investimento de aproximadamente R$ 1 milhão e a geração de 30 empregos diretos. O endereço é Rua das Palmeiras, 126.

“O ABC é um importante mercado do estado de São Paulo e do nosso país. E Santo André tem uma localização privilegiada. Nós optamos especificamente pelo bairro Jardim por estar próximo de um corredor que liga as três principais cidades aqui da região. Além disso, o Hexag sempre recebeu em suas unidades de São Paulo estudantes vindos do ABC, só que a preparação rigorosa em tempo integral desses alunos para o vestibular de medicina faz com que a gente pense que quanto menos tempo eles gastarem em deslocamento, melhor vai ser o aproveitamento dele nas aulas”, explica um dos sócios do Hexag Medicina ABC, Daniel Buissa.

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, acrescenta que a chegada do cursinho pré-vestibular para alunos de medicina chega no momento certo em que o segmento da saúde passa por grande expansão na região.

“Os dados recentes do IBGE revelam o envelhecimento da população, não só do ABC, mas de todo o país. E na esteira do envelhecimento da população crescem também os investimentos no setor da saúde. Santo André é hoje considerada uma das cidades com melhor infraestrutura pública e privada de saúde e esse segmento vai demandar uma mão de obra cada vez mais qualificada. A chegada desse novo curso é fundamental e vem colaborar para que Santo André e toda a região conte sempre com uma mão de obra capacitada”, afirma Evandro Banzato.

O imóvel que abrigará o Hexag Medicina ABC terá 592 metros quadrados e três pavimentos, com duas salas de aula com capacidade para 100 alunos cada, sala de estudos, refeitório, sala da coordenação, dos professores e psicólogo, além de varanda para descanso ao ar livre. O espaço vai abrigar em Santo André a mesma metodologia exclusiva da empresa, baseada no Estudo Orientado, que tem resultado em uma média de aprovação de 70% dos estudantes anualmente.

O Estudo Orientado foi desenvolvido para otimizar os estudos dos alunos e esclarecer as dúvidas que eles possam ter. Para isso, o aluno estuda em período integral, e a cada dia são separados tempo para aulas e para o Estudo Orientado, vinculado a cada uma das matérias ministradas.

Concurso de bolsas – Os concursos de bolsas de estudo para o próximo ano já começaram e vão acontecer às quartas e aos sábados até o final de janeiro ou até o preenchimento de todas as vagas. Mas as inscrições abrem periodicamente para as provas que acontecem nas datas mais próximas. Não é possível fazer inscrições com muita antecedência. O site com as informações detalhadas e as datas das próximas provas é https://cursinhoparamedicina.com.br/concurso-de-bolsas/