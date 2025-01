Cursinho FEI abre inscrições para o processo seletivo da turma de 2025

O Cursinho FEI da Fundação Educacional Inaciana é uma iniciativa social voluntária conduzida por estudantes da universidade que oferece aulas gratuitas preparatórias para vestibulares e ENEM. O projeto busca fortalecer os conhecimentos em disciplinas que fazem parte de processos seletivos e contribuir com o acesso ao ensino superior, visando a promoção de uma sociedade mais justa e solidária.

Podem participar estudantes do 3º ano do ensino médio ou concluintes de 2024, desde que sejam alunos de escolas públicas, residam em São Bernardo do Campo e tenham disponibilidade para aulas presenciais de segunda a sexta, das 17h20 às 20h50, no campus da FEI em São Bernardo do Campo.

Conduzido por alunos voluntários das áreas de Administração, Ciência da Computação e Engenharias da FEI, o Cursinho oferece aulas de português, gramática, matemática, física, geografia, história, entre outras, alinhando os conhecimentos mais cobrados nos processos seletivos.

Os interessados podem se inscrever até (09/02) por este link. Para acompanhar novidades e esclarecer dúvidas, também é possível acessar a página do Instagram do Cursinho FEI (@cursinhofei).

Serviço

Inscrições abertas para o Cursinho FEI – Turma 2025

Quem pode participar: Estudantes do 3º ano do ensino médio ou concluintes de 2024 de escolas públicas, que residam em São Bernardo do Campo

Horário das aulas: De segunda a sexta-feira, das 17h20 às 20h50

Local: Campus da FEI, São Bernardo do Campo – Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972-B – Assunção, São Bernardo do Campo – SP

Prazo para inscrição: Até (09/02)

Inscrições e mais informações:

Formulário de inscrições: Forms

Instagram: cursinhofei