Curitiba Vôlei recebe o Renasce Sorocaba em confronto direto pelos playoffs da Superliga B Bet7k feminina

Em busca de um lugar nos playoffs da Superliga B Bet7k feminina, Curitiba Vôlei (PR) e Renasce Sorocaba (SP) prometem muita energia na quadra do Círculo Militar do Paraná, em Curitiba. As equipes, que travam uma disputa direta por uma vaga nos playoffs, se enfrentam nesta terça-feira (12/3), às 19h30, pela 10ª rodada.

Na quarta colocação da Superliga B Bet7k feminina, o Curitiba Vôlei (PR), da central campeã olímpica Valeskinha, tem a torcida como aliada para o confronto decisivo. O técnico Pedro Moska se mostra satisfeito com a performance da equipe, que venceu sete dos nove jogos que disputou.

“É um jogo importante, pois pode nos garantir nos playoffs, dependendo dos outros resultados. Nossa torcida lotou todos os jogos até agora. Os últimos treinos foram bons e poderemos contar com o retorno de atletas que se recuperaram de problemas físicos. Espero contar com o elenco completo e temos tentado a cada dia ser 1% melhor do que no dia anterior. No início do campeonato, ninguém falava que estaríamos entre os quatro. O Renasce Sorocaba tem feito bons jogos e merece total atenção”, afirmou Pedro Moska.

Do lado do Renasce Sorocaba (SP), o técnico Clóvis Granado também aposta em um jogo aberto e brigado até o último ponto. O time paulista soma 16 pontos, dois a menos que o Curitiba Vôlei (PR), com cinco vitórias em nove jogos.

“Será um jogo difícil, mas queremos a vitória para ficar entre os oito melhores. Como? Com o saque bem forçado e o sistema bloqueio/defesa bem encaixado e funcionando bem. Temos duas dúvidas por questões físicos: a líbero Audren e a ponta Alexia”, comentou o treinador.

Na primeira fase, os 12 participantes se enfrentam em turno único, e os quatro melhores avançam às semifinais. Os dois finalistas sobem para a divisão principal na temporada 2024/25, e os quatro últimos descem para a Superliga C.

Confira todos os jogos da rodada 10 da Superliga B Bet7k feminina

TERÇA-FEIRA (12/3)

19h – Tijuca Tênis Clube (RJ) x Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) – Canal Vôlei Brasil

19h – Mackenzie Cia. do Terno (MG) x Ascade (DF) – Canal Vôlei Brasil

19h30 – Curitiba Vôlei (PR) x Renasce Sorocaba (SP)

19h30 – AGEE São Carlos (SP) x ACE/NC Extreme (GO)

20h – Recife Vôlei (PE) x Irati Vôlei/AVI/Vitaminas Neo Química (PR)

QUARTA-FEIRA (13/3)

19h30 – ACV/Unoesc/Chapecó (SC) x Vôlei Natal Desportivo (RN)

