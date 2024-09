Curitiba será sede nacional do mais importante evento de design digital e archviz do Mundo

Em outubro, nos dias 24 e 25, Curitiba (PR) vai receber a D2 Conferences, maior evento de design digital e archviz da Europa, que chega ao Brasil com o intuito de permitir que mais profissionais da América Latina participem, compartilhem experiências e se conectem com a rede global de talentos do segmento. Os ingressos já estão à venda.

“O encontro promete ser um divisor de águas para a comunidade de archviz no Brasil e na América Latina, destacando talentos locais e colocando-os no mapa global da indústria”, conta Fabio Palvelli, co-fundador da D2 Conferences. Segundo ele, o evento não só celebra a expansão deste mercado, mas também reforça a importância do Brasil como um hub de criatividade e inovação em archviz.

A D2 Conferences Vienna, que acontece na Áustria, local original do evento, é um dos maiores encontros globais de archviz (visualização arquitetônica). O evento ocorre anualmente e reúne profissionais de mais de 50 países, incluindo estúdios de visualização, escritórios de arquitetura, agências de publicidade e empresas de software, consagrando-se como um espaço único para compartilhar conhecimentos, inovações e para conhecer novos talentos e veteranos da indústria.

A conferência chega ao Brasil pelas mãos da Elephant Skin, uma agência criativa que está revolucionando o marketing imobiliário. Com um crescimento exponencial alimentado pela criatividade de mais de 130 profissionais espalhados pelo mundo, a Elephant Skin transforma projetos por meio de storytelling, estratégias de marketing, imagens, filmes e animações, tours interativos e tecnologias imersivas. Agora é o momento de celebrar o talento brasileiro e elevar o archviz a um novo patamar.

A escolha do local do evento não foi por acaso. O Museu Oscar Niemeyer (MON), projetado por Oscar Niemeyer, é um marco na arquitetura do Brasil, recebendo exposições de grandes artistas e tendo a inovação como uma de suas características, assim como da capital paranaense.

Os participantes terão uma oportunidade única de aprender com os melhores do mundo, explorar novas tecnologias e técnicas, e conectar-se com líderes da indústria. “Desde o início, a Elephant Skin se posicionou como um player global, abrindo portas para muitos. Com o crescimento e visibilidade que alcançamos, acreditamos que é nossa responsabilidade investir em eventos como a D2 e impulsionar a indústria em que atuamos”, afirma Giovana Driessen, CEO da Elephant Skin.

A D2 Conferences Brazil acontece nos dias 24 e 25 de outubro, no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba (PR). Os ingressos já estão à venda pelo site: www.d2conferencesbrasil.com. Mais informações no perfil oficial do evento no Instagram: @d2.brasil.