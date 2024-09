Curitiba recebe maior festival de sustentabilidade do Brasil

A Virada Sustentável, maior festival de sustentabilidade do Brasil, chegará a Curitiba pela primeira vez entre os dias 14 e 17 de novembro. Consagrado em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Manaus, o evento promove uma visão positiva e inspiradora sobre temas como mudanças climáticas, consumo consciente, água, mobilidade urbana, diversidade, florestas, entre outros, com uma programação multicultural dividida em três eixos principais: cultura, ação e conhecimento.

Realizada em parceria com o Sistema ONU Brasil, a Virada Sustentável teve início em 2011, em São Paulo, utilizando arte e atividades lúdicas para mostrar que a sustentabilidade é um valor coletivo. “A Virada ocupa espaços públicos e de grande circulação para envolver a sociedade e aumentar o acesso à informação sobre sustentabilidade, diversidade e participação coletiva”, comenta André Palhano, cofundador do evento.

Com uma programação 100% gratuita,que engloba intervenções visuais, performances, shows, contação de história, espetáculos teatrais, circenses e de dança, a estreia do festival em Curitiba reforça o título da cidade como Capital Ecológica do Brasil. O icônico Museu Oscar Niemeyer, um dos pontos turísticos mais importantes da capital paranaense, está confirmado para receber parte da programação. Outros espaços próximos, na região do Centro Cívico, como a Praça Nossa Senhora da Salete e o Tribunal de Justiça do Paraná, também terão palcos e atividades destinadas a todos os públicos.

Fórum

De 11 a 14 de novembro, a PUC-PR vai receber o Fórum Virada Sustentável, que reunirá especialistas, representantes do poder público, sociedade civil e iniciativa privada para apresentar e discutir em palestras, painéis e debates temas cruciais tratados pela Virada. O Fórum será aberto a todos que estejam interessados em contribuir para um futuro mais sustentável, e a abertura das inscrições será anunciada no Instagram da Virada Sustentável Curitiba.