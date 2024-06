Curitiba nas Olimpíadas 2024: Até 30 atletas da cidade podem embarcar rumo a Paris

Faltando pouco mais de 1 mês para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024, curitibanos que foram beneficiados pela Lei de Incentivo ao Esporte do Município de Curitiba contam as horas para representar o Brasil em diversas modalidades. A expectativa é de que até 30 atletas da cidade estejam presentes em solo francês, muitos deles impulsionados pela Lei de Incentivo ao Esporte, proposta pelo então vereador Ney Leprevost e assinada também pelos ex-vereadores Reinhold Stephanes Júnior, Celso Torquato e Jotapê, e sancionada pelo prefeito Cássio Tanigichi.

Ao longo de seus mais de 18 anos, a Lei de Incentivo ao Esporte já beneficiou mais de 43 mil atletas, paratletas, técnicos e entidades esportivas em mais de dez mil programas sociais, educacionais e esportivos. “A lei utiliza recursos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não cobrado dos clubes da capital paranaense para serem investidos diretamente em projetos esportivos com contrapartida social”, destaca Leprevost, que atualmente ocupa o mandato de deputado estadual.

Para ser beneficiado pela lei, o atleta deve executar ações junto às comunidades de baixa renda, com objetivo de promover a inclusão social por meio do esporte. “A participação desses atletas curitibanos nas Olimpíadas e Paraolimpíadas de Paris é um marco para o esporte paranaense, mostrando que programas de incentivo são necessários e transformam vidas. Estou muito feliz com o sucesso dos nossos esportistas. Estaremos na torcida por nossos atletas em ação e desejamos muito sucesso em Paris a todos”, celebra Leprevost.

As Olimpíadas de 2024 estão programadas para ocorrer de 26 de julho a 11 de agosto, em Paris, na França. Será a terceira vez que a cidade francesa sediará o evento, após 1900 e 1924. Cerca de 10.500 atletas de mais de 200 países participarão, serão 32 esportes e 45 modalidades esportivas. Algumas novidades incluem a estreia de esportes como escalada, surfe e skate. Já os Jogos Paralímpicos 2024 acontecem logo na sequência, entre os dias 28 de agosto a 8 de setembro.

Confira a lista de alguns curitibanos já confirmados nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024:

ISABELA ANTONIETTO DE ABREU – Pentatlo Moderno

IRYNA IASHENKO (técnica) – Ginástica Artística

JULIA SOARES – Ginástica Artística

CAROLYNE PEDRO – Ginástica Artística

BÁRBARA DE CÁSSIA GODOY DOMINGOS – Ginástica Rítmica

MÁRCIA NAVES (técnica) – Ginástica Rítmica

RONAN CORDEIRO – Triathlon

ROGÉRIO JUNIOR XAVIER DE OLIVEIRA – Parabadminton

VITOR GONÇALVES TAVARES – Parabadminton

ITALO HAUER (técnico) – Parabadminton

ADRIANA GOMES DE AZEVEDO – Paracanoagem

MARI SANTILLI – Paracanoagem

MIQUEIAS ELIAS RODRIGUES – Paracanoagem

CLEVERSON SANTOS (técnico) – Paracanoagem

CARMINHA CELESTINA DE OLIVEIRA – Esgrima CR

ISADORA DE OLIVEIRA MAURICIO – Parataekwondo

RODRIGO FERLA (técnico) – Para taekwondo

JAMES WALTER LOWRY (técnico) -Tiro Esportivo

ADAILTON DOS SANTOS GONÇALVES (técnico) – Boxe

NATASHA FERREIRA – Judô

EDWARDA DE OLIVEIRA DIAS – Vôlei sentado

– LUIGI CINI – Skate

– CÁSSIO REIS – Futebol de cegos

– JEFERSON GONÇALVES – Futebol de cegos

– TIAGO DA SILVA – Futebol de cegos