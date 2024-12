Curitiba Country Festival anuncia 16ª edição com grandes nomes da música sertaneja e popular

O Curitiba Country Festival, um dos maiores e mais tradicionais eventos de música sertaneja e popular do Brasil, acaba de revelar as datas e primeiros nomes do line-up oficial da sua tão aguardada 16ª edição.

Marcado para os dias 24 e 25 de maio de 2025, o evento acontecerá no Expotrade Convention Center e traz alguns dos maiores nomes da música sertaneja e popular da atualidade como Luan Santana, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Clayton & Romário, Traia Véia e Brenno & Matheus. Mais atrações serão anunciadas nos próximos dias.

O CCF25 promete proporcionar novamente uma experiência musical de altíssima qualidade, com uma programação repleta de diversão e entretenimento para todos os públicos.

A venda de ingressos começa nesta sexta-feira (20/12), às 18h, pelo site e pontos autorizados. Este festival conta com a modalidade Ingresso Solidário*, que dá direito a 45% de desconto na compra do ingresso mediante doação de 1kg de alimento não-perecível (exceto sal, açúcar e farinha) e/ou 1kg de ração para pet no dia do evento (consulte o regulamento no site do festival). As doações serão destinadas à instituições que atendem abrigos, ONGs e Bancos de Alimentos. Vale ressaltar que, as opções de meia-entrada e solidária são válidas apenas para o setor Arena Vip (setor que não oferece open bar). Confira o regulamento completo no site do festival.

O Curitiba Country Festival é uma realização da Opus Entretenimento, em parceria com a Like Entretenimento.

Além da diversidade musical, o evento se destaca pela estrutura de alto padrão, com opções de conforto para todos os gostos. O Expotrade Convention Center contará com três diferentes espaços para curtir o festival:

BACKSTAGE: Open bar (água, refrigerante, cerveja, vodka, whisky, gin, energético, drinks especiais), restaurante e finger foods, entrada exclusiva para o setor, visão privilegiada do palco, lounge de descanso, banheiros exclusivos, massagem e salão de beleza* (*alguns serviços do salão poderão ser cobrados à parte);

CAMAROTE: Open bar (água, refrigerante, cerveja), entrada exclusiva, visão privilegiada do palco, banheiros exclusivos, lounge de descanso e praça de alimentação (com produtos à venda);

ARENA VIP: Espaço amplo em formato pista, com banheiros exclusivos e bares (alimentos e bebidas à venda).

Com uma infraestrutura de ponta, o local é totalmente adaptado para receber grandes eventos, oferecendo banheiros, guarda-volumes, lojas diversas (incluindo merchandising), bares e uma ampla área de alimentação, com opções variadas para o público.

Além disso, o Expotrade Convention Center está estrategicamente localizado na região metropolitana de Curitiba, com fácil acesso para o público local e excursões de cidades vizinhas e outros estados. O evento deve atrair pessoas de todo o Estado do Paraná e Santa Catarina, além de capitais como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e até Belo Horizonte.

Realizado desde 2007, o Curitiba Country Festival tem o importante papel de fomentar e enaltecer a cultura sertaneja na região, movimentando diversos setores da economia local, gerando empregos diretos e indiretos, e proporcionando uma opção de entretenimento de qualidade para um público fiel e eclético.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS:

Por meio do Clube Opus, um clube de vantagens exclusivas válido para eventos produzidos pela Opus Entretenimento em diferentes Estados do Brasil, você obtém benefícios que irão expandir sua experiência. Recheado de vantagens, o sócio pode obter desconto em ingressos, entrada preferencial, ações promocionais e muito mais! Seja sócio e aproveite os benefícios para o Curitiba Country Festival com descontos de 30% até 70%. Confira a disponibilidade de descontos, setores e limitação de ingressos. Saiba mais em clubeopus.com.