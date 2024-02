Curitiba Country Festival acontece em maio

Após muitos rumores e especulações nas redes sociais, o Curitiba Country Festival recentemente surpreendeu aos seus fieis seguidores ao revelar a programação oficial da sua 15ª tão aguardada edição.

Um dos eventos mais importantes, consagrados e tradicionais da música sertaneja e popular do Brasil acontecerá nos dias 25 e 26 de maio de 2024, no Expotrade, centro de convenções localizado em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e promete uma experiência musical de alta qualidade, com mais de 30 horas de diversão e entretenimento.

Sabendo da ansiedade do público para garantir presença no próximo CCF 24, a organização do festival já disponibilizou a venda de ingressos pelo site curitibacountryfestival.uhuu.com e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

Até o momento, o line-up do CCF 24 é o seguinte:

Sábado (25/05): Luan Santana, Ana Castela, Gustavo Mioto, Munhoz & Mariano, Hugo Pena & Gabriel, Matheus & Kauan, Bruno Rosa.

Domingo (26/05): Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Victor & Leo, Simone Mendes, Luan Pereira, EME, Hugo & Vitor.

O Curitiba Country Festival é mais uma realização da Opus Entretenimento, em parceria com AME e Like Entretenimento.

Além da diversidade musical, o festival se destaca pela tradicional infraestrutura de alto padrão e conforto ao público. O Expotrade oferecerá três diferentes espaços para curtir o evento:

Backstage: open bar, open food, visão privilegiada do palco, banheiro exclusivos, lounges de descanso, entrada exclusiva para o setor backstage e salão de beleza;

Camarote: open bar, visão privilegiada do palco, banheiros exclusivos, lounges de descanso, praça de alimentação e entrada exclusiva para o setor camarote;

Arena vip: formato pista, em pé e com amplo espaço, banheiros exclusivos e bares (alimentação e bebidas à venda).

O local, totalmente adaptado e com infraestrutura completa para receber grandes eventos com banheiros, guarda volumes, stands de lojas diversas – inclusive com merchandising, bares, área de alimentação com opções diversificadas de bebidas e comida.

Outro ponto positivo é que o Expotrade é de fácil acesso, localizado praticamente no limite territorial de Curitiba, o que ajuda principalmente a chegada das excursões e pessoas de cidades de outros Estados e de regiões próximas. A cidade de Pinhais é considerada um importante pólo de serviços e comércio da região.

O evento deve atrair pessoas de todo o Estado do Paraná e Santa Catarina, além de capitais como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e até Belo Horizonte.

Realizado desde 2007, o Curitiba Country Festival tem o importante papel de fomentar e enaltecer a cultura sertaneja na região, movimentando diversos setores da economia local, gerando empregos diretos e indiretos, e proporcionando uma opção de entretenimento de qualidade para um público fiel e eclético.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS

O Clube Opus é o clube de vantagens exclusivas válido para eventos produzidos pela Opus Entretenimento em diferentes Estados do Brasil. Você obtém benefícios que irão expandir sua experiência. Recheado de vantagens, o sócio pode obter desconto em ingressos, entrada preferencial, ações promocionais e muito mais! Seja sócio e aproveite os benefícios para o Curitiba Country Festival. Saiba mais em clubeopus.com.

Para mais informações sobre o festival, acesse:

https://www.instagram.com/countryfestival

https://www.youtube.com/@curitibacountryfestival

Serviço 15º Curitiba Country Festival

Local: Expotrade Convention Center – São José dos Pinhais/PR

Endereço: Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais – PR, 83320-005

Horário: 12h (open doors)

Ingressos a partir de R$ 48,00 em até 12x

Classificação: 12 a 17 ANOS – acompanhado dos pais ou responsáveis. Nas áreas open bar(camarote e backstage) permitida a entrada apenas de maiores de 18 anos

Setores e valores:

Sábado:

Arena Vip PROMOCIONAL: a partir de R$ 48,00+ taxas

Backstage PROMOCIONAL: a partir de R$ 294,00+ taxas

Camarote: PROMOCIONAL: a partir de R$ 175,00+ taxas

Domingo:

Arena Vip PROMOCIONAL: a partir de R$ 48,00+ taxas

Backstage PROMOCIONAL: a partir de R$ 294,00+ taxas

Camarote: PROMOCIONAL: a partir de R$ 175,00+ taxas

Passaporte (venda apenas pela internet):

Arena Vip – Passaporte: PROMOCIONAL: a partir de R$ 130,00+ taxas

Backstage – Passaporte PROMOCIONAL: a partir de R$ 710,00+ taxas

Camarote – Passaporte PROMOCIONAL: a partir de R$ 420,00+ taxas

Ingresso Online: curitibacountryfestival.uhuu.com

Pontos de venda:

A Uhuu é o canal oficial de vendas deste evento. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora dos canais oficiais.

Ponto de venda com taxa de serviço:

Bilheteria do Shopping Crystal • Com taxa de serviço

2º Piso do Shopping Crystal – Rua Comendador Araújo, nº. 731 • Quiosque no Piso L2 – Batel

Horário de funcionamento: segunda a domingo e feriados, das 14h às 17h e 17h15 às 20h.

Formas de Pagamento:

Internet : Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket, American e Banricompras.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros

Os ingressos e-Ticket em arquivo .PDF são entregues automaticamente ao e-mail do titular do pedido em até 30 minutos após o recebimento da confirmação de compra. Apresente no acesso do evento. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique também sua caixa anti-spam.

Descontos:

50% de desconto para Idosos: Para pessoas acima de 60 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade, expedida pelo órgão competente, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, conforme Estatuto do Idoso, lei 10.741/2003.

50% de desconto para Doador regular de sangue: Para doadores de sangue com carteira comprobatória de doação habitual, conforme Lei Estadual 13.964/2002.

50% de desconto para Professores: Para professores do ensino público e privado mediante a carteira de identificação no ato da compra e apresentada juntamente com a Carteira de Identidade na entrada do evento, conforme Lei Estadual 15.876/2008.

50% de desconto para Portadores de Câncer: Portador de câncer, com o devido comprovante, conforme a Lei 18445 de 05/02/2015.

50% de desconto para Estudantes: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, e Decreto 8.537 de 2015.

50% de desconto Pessoas com Deficiência: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, e Decreto 8.537 de 2015.

50% de desconto Jovens de 15 a 29 anos baixa renda comprovadamente: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, e Decreto 8.537 de 2015.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Outros Descontos:

70% de desconto no setor Arena Vip para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio. Limitado 1.500 por evento. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em Clube Opus

30% de desconto no setor Camarote para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio. Limitado 1.500 por evento. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em Clube Opus

30% de desconto no setor Backstage para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio. Limitado 300 por evento. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em Clube Opus

50% de desconto Meia Solidária, mediante doação de 1kg de alimento e/ou 1kg de ração para cachorros ou gatos (insumos não perecíveis somente) no dia do evento. Válido somente para o setor Arena Vip.

Atenção:

Os descontos não são cumulativos, devendo o beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.

Objetos proibidos:

Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares, POD/Vape.