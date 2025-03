Curiosidades sobre a estação Rubens Paiva no MetrôRio: Homenagem ao engenheiro e político

A estação Rubens Paiva, localizada na Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro, faz parte da Linha 2 do MetrôRio e carrega um peso simbólico na memória da cidade. Inaugurada em 1998, a estação tem como objetivo conectar os bairros da Zona Norte e a Baixada Fluminense ao Centro do Rio, facilitando o transporte de uma região com alta demanda de passageiros.

Homenagem a Rubens Paiva

O nome da estação é uma homenagem ao engenheiro e político Rubens Paiva, que foi sequestrado pela ditadura militar brasileira em 1971. Seu nome foi escolhido para manter viva a memória desse político e de sua luta. A estação recebeu em 2014 um busto e uma placa em sua homenagem, como parte das celebrações pelo Dia do Engenheiro, promovido pelo sindicato da categoria.

Memória e Mobilidade Urbana

Além de sua forte carga histórica, a estação Rubens Paiva também representa um ponto de mobilidade urbana essencial para a cidade. Ela integra não só o sistema metroviário, mas também as linhas de ônibus municipais e intermunicipais, funcionando como um importante ponto de conexão para os usuários.

A estação registra uma média de 180 mil embarques mensais, sendo aproximadamente 7.300 passageiros por dia, tornando-se um dos principais meios de transporte para a população que vive na região.