Cultura SP e CIEE abrem processo seletivo de estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo abriram 57 vagas de estágio mais cadastro reserva para estudantes dos níveis superior, técnico e médio de diversos cursos. Para se candidatar é necessário se inscrever gratuitamente no link https://pp.ciee.org.br/vitrine/12645/detalhe até às 12 horas do dia 24/09/2024.

Os aprovados e contratados para as vagas de ensino médio receberão bolsa auxílio de R$712,57(30h semanais) e para ensino técnico a bolsa auxílio é de R$787,58(30h semanais). Para ensino superior as remunerações são de R$937,59 (30h semanais) e R$ 625,06 por mês (20h semanais).